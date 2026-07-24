Acqua&Sapone, soluzione vicina a Piancastagnaio

Manca solo un elemento per chiudere con soddisfazione di tutti la vertenza per lo stabilimento Cesar Spa (Acqua&Sapone) di Piancastagnaio (Si): la definizione del canone di affitto calmierato da parte della società un tempo tra i proprietari di Acqua&Sapone e ancora proprietaria del magazzino, nell’accordo con Adrilog, l’azienda pronta a subentrare nella gestione dello stabile.

Ieri è tornato a riunirsi il tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione Eugenio Giani: erano presenti la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, il sindaco di Abbadia San Salvatore non nonché presidente dell’Unione di Comuni, Niccolò Volpini; le organizzazioni sindacali, Cesar proprietaria del marchio Acqua e Sapone e oggi proprietaria dell’immobile e anche Adrilog.

“Siamo certi che la proprietà del magazzino, così come si era impegnata nelle riunioni con le istituzioni e le organizzazioni sindacali, non mancherà di dare il proprio contributo per sostenere il progetto di reindustrializzazione, che è in grado mantenere attivo questo sito tutelando anche il lavoro” è il commento di Fabiani.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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