Altopascio torna nel Medioevo: il 25 luglio il paese diventa un grande palcoscenico storico per la festa di San Jacopo

Due appuntamenti, un'unica grande festa che racconta la storia di Altopascio. Sabato 25 luglio il centro storico e il parco delle Mura Castellane si trasformeranno in un grande borgo medievale grazie ad Altopascio Medievale, il programma di iniziative promosso nell'ambito del Luglio Altopascese dal Comune di Altopascio insieme alle associazioni del territorio e ai gruppi di rievocazione storica. Una giornata pensata per celebrare il patrono San Jacopo e, allo stesso tempo, riscoprire le radici della comunità, profondamente legate alla Via Francigena e all'antico Ospedale dei Cavalieri del Tau, che nel Medioevo fecero di Altopascio uno dei principali luoghi di accoglienza per pellegrini e viandanti d’Europa. Per tutta la giornata, dalle 18 fino a tarda sera, cittadini e visitatori potranno vivere un'autentica immersione nel passato tra accampamenti, antichi mestieri, spettacoli, musica, falconeria, danze, duelli, cucina medievale e attività dedicate a grandi e piccoli. Il paese diventerà un vero e proprio teatro a cielo aperto dove storia, cultura e intrattenimento si intrecciano, offrendo un'esperienza coinvolgente e diffusa tra piazze, vie e aree verdi.

"Il Medioevo - spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e gli assessori Alessio Minicozzi e Adamo La Vigna - per Altopascio è parte della nostra identità più profonda. La nostra comunità è cresciuta attorno all'Ospedale dei Cavalieri del Tau, luogo di accoglienza, di incontro tra popoli e di assistenza ai pellegrini della Via Francigena. Con questa giornata vogliamo restituire vita a quelle radici, facendo conoscere la storia attraverso esperienze coinvolgenti e accessibili a tutti. È anche grazie al lavoro e alla passione delle associazioni che custodiscono e tramandano questo patrimonio che possiamo trasformare Altopascio in un grande museo a cielo aperto, capace di attrarre visitatori, valorizzare il centro storico e il centro paese e rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità".

Nel cuore del centro storico, tra piazza Ospitalieri e piazza Garibaldi, andrà in scena Convivium – Medioevo e Ospitalità, organizzato dall'Associazione Contrade di San Paolino APS, storica realtà lucchese nata nel 1991 e impegnata nella valorizzazione della cultura medievale attraverso balestrieri, musici e figuranti. Il pubblico potrà passeggiare tra botteghe e antichi mestieri, osservare il lavoro di artigiani come il fabbro, il falegname, il miniatore e il tessitore, assistere alle esibizioni dei Falconieri del Granducato di Toscana, alle danze storiche de Lo Studiorum, agli spettacoli itineranti dei Folet d'la Marga e al suggestivo spettacolo finale con il fuoco, vivendo un'esperienza che unisce ricostruzione storica e spettacolo. Contemporaneamente, al Parco delle Mura Castellane, prenderà vita Cronache di Altopasso, il grande accampamento medievale promosso dalla Fratellanza del Lupo Grigio, insieme ai Mercenari del Labirinto, al Rione Casina Rossa, alle Volpi APS e con la collaborazione di UISP. Un villaggio animato da armati, arcieri, mercenari, musici e artigiani dove sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco storico, assistere ai combattimenti medievali, conoscere la vita quotidiana dei soldati, partecipare ai giochi d'epoca, alle danze medievali e lasciarsi affascinare dagli spettacoli con il fuoco, vivendo un'immersione completa nella vita di un accampamento medievale. Ad arricchire la giornata saranno inoltre numerosi gruppi storici e artisti provenienti da tutta Italia, tra cui il Gruppo Storico Casteldurante, Lo Studiorum, Il Battiloro, APUA, Elisabetta Carli, i Falconieri del Granducato di Toscana, i Folet d'la Marga, insieme a figuranti, musicisti, artigiani e rievocatori che contribuiranno a ricreare un'autentica atmosfera medievale fatta di storia, cultura, spettacolo e divulgazione.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

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