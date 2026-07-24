Il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco Giangiobbe in visita al comune di Castelfranco di Sotto

Con la visita al comune di Castelfranco di Sotto, si chiude la serie di incontri istituzionali intrapresi del nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pisa. Questa mattina infatti Antonio Giangiobbe accompagnato dal capo distaccamento di Castelfranco, Massimo Maffei e dal funzionario Simone Giani è stato ricevuto in comune dal sindaco Fabio Mini insieme al responsabile del settore Suap Alessandro Piazza.

Un incontro che al di là dei reciproci ruoli istituzionali, ha subito assunto toni collaborativi tra i rappresentanti del comune e i vertici locali e provinciali del corpo dei vigili del fuoco.

Durante l'incontro sono stati presi in esame vari aspetti dell'attività dell' Ente comunale, le cui pratiche in alcuni casi necessitano di una valutazione anche da parte dei vigili del fuoco come ad esempio in alcune situazioni afferenti al Suap, lo sportello unico attività produttive. Il comandante provinciale Giangiobbe ha espresso la volontà di instaurare un rapporto proficuo e di vera collaborazione con il Suap di Castelfranco, nell'interesse in primo luogo dei cittadini e degli utenti.

Il sindaco Mini oltre a dirsi estremamente contento di avere sul proprio territorio un distaccamento dei vigili del fuoco, come presidio di sicurezza per tutta la popolazione del Valdarno, ha illustrato al comandante provinciale le principali attività del territorio, oltre al conciario, il settore chimico e ha sottolineato i progressi che l'imprenditoria dell'indotto ha fatto negli ultimi 20 anni, per quanto riguarda i protocolli di sicurezza dei luoghi di lavoro. Mini poi ha parlato, trovando condivisione di visione da parte dei vigili del fuoco, anche del centro storico di Castelfranco e dell'importanza che gli accessi al paese rimangano sempre aperti e accessibili soprattutto per i mezzi di soccorso, non ultimi i veicoli dei vigili del fuoco che sono per altro quelli che necessitano del maggiore spazio di manovra.

"E' stato un piacere conoscere il comandante provinciale Antonio Giangiobbe, - ha detto Mini a fine incontro - persona con la quale mi sembra si siano subito confermati gli ottimi rapporti di collaborazione che come amministrazione e comune abbiamo con il distaccamento locale guidato da Maffei. Auguro al comandante Giangiobbe una buona e fruttuosa permanenza in provincia di Pisa. Noi, come ho detto durante l'incontro, per i vigili del fuoco e per sostenerli nel loro difficile e fondamentale lavoro, come comune, saremo sempre a disposizione".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

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