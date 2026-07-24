Aperture straordinarie dei poli museali di Santa Maria a Monte nel mese di agosto

Il sindaco di Santa Maria a Monte è lieta di annunciare che anche nel mese di agosto il borgo apre le porte del proprio patrimonio storico e culturale, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire uno dei centri più caratteristici della Toscana attraverso i suoi musei e la suggestiva Area Archeologica della Rocca.

Lontano dai ritmi frenetici delle grandi città, il borgo medievale di Santa Maria a Monte rappresenta una meta ideale per chi desidera vivere un’esperienza autentica, fatta di storia, paesaggi, arte e tradizioni.

Passeggiare tra le strette vie concentriche del centro storico, ammirare il panorama che spazia dalla valle dell’Arno al Monte Pisano e visitare i luoghi della cultura locale significa riscoprire il piacere di un turismo lento e consapevole, capace di valorizzare le piccole realtà che custodiscono un patrimonio spesso sorprendente.

Il calendario delle aperture di agosto consentirà di visitare:

il Museo Civico , che conserva importanti testimonianze archeologiche e storico-artistiche del territorio;

, che conserva importanti testimonianze archeologiche e storico-artistiche del territorio; il Museo Casa Carducci , dedicato alla famiglia del poeta Giosuè Carducci;

, dedicato alla famiglia del poeta Giosuè Carducci; l’Area Archeologica La Rocca, cuore dell’antico castello medievale che domina il paese.

Il sindaco sottolinea: “Un’occasione speciale anche durante la tradizionale Sagra della Patata Fritta, in programma dal 19 al 24 agosto, quando il Museo Casa Carducci e l’Area Archeologica La Rocca saranno eccezionalmente aperti in orario serale, dalle 20.00 alle 24.00. In queste serate sarà inoltre possibile partecipare all’itinerario guidato del centro storico, con partenza alle ore 21.30 dal Museo Casa Carducci, per un affascinante percorso alla scoperta della storia, delle curiosità e degli scorci più suggestivi del borgo”.

Manuela Del Grande conclude ricordando come, grazie alla sua posizione strategica, Santa Maria a Monte sia facilmente raggiungibile e possa rappresentare una piacevole deviazione per chi soggiorna nelle vicine città d’arte della Toscana.

Pisa, Lucca, Livorno e Firenze si trovano infatti a breve distanza, ma il borgo offre un’atmosfera diversa: quella dei piccoli centri che conservano ancora il fascino delle comunità autentiche, delle tradizioni locali e di un’accoglienza genuina.

Visitare Santa Maria a Monte in agosto significa concedersi una pausa dal caos estivo, lasciandosi guidare dalla curiosità tra musei, archeologia, panorami e sapori del territorio, alla scoperta di una Toscana meno conosciuta ma ricca di storia e bellezza.

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