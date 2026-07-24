Pedopornografia, arrestato 59enne aretino per detenzione di materiale illecito

Cronaca Arezzo
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Sotto sequestro centinaia di file e fotografie di bambini scattate di nascosto in spiaggia. L'indagine è partita da una segnalazione internazionale

Un uomo di 59 anni, senza precedenti penali e residente ad Arezzo, è stato arrestato in flagranza dalla polizia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Firenze con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Durante la perquisizione gli investigatori hanno sequestrato centinaia di file illeciti e numerose fotografie di bambini in spiaggia, immagini che, secondo quanto emerso dalle indagini, scattate all'insaputa dei minori e delle loro famiglie. Dalle verifiche è inoltre emerso che il 59enne amministrava una pagina su un noto social network dedicata a temi legati al naturismo.

L'attività investigativa ha preso avvio da una segnalazione trasmessa al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) nell'ambito della cooperazione internazionale tra forze di polizia. Gli accertamenti, svolti dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, hanno consentito di risalire all'identità del sospettato e di individuarne l'abitazione.

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