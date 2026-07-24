Arezzo, tenta di rompere la vetrina di una gioielleria: denunciato

I carabinieri di Arezzo hanno denunciato in stato di libertà un 21enne, della provincia, poiché ritenuto responsabile di aver provato ad infrangere con un martello la vetrina di una gioielleria del capoluogo aretino.

Secondo quanto ricostruito il giovane, con un cappellino che gli copriva il viso, utilizzando un martello che aveva nascosto in uno zaino, avrebbe tentato di frantumare la vetrina danneggiandola, ma senza riuscirci per l'attivazione dei sistemi di allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente personale della vigilanza privata e i carabinieri della Sezione radiomobile che, dopo aver visionato le immagini delle telecamere, si sono messi alla ricerca dell'uomo.

Dopo circa due ore il soggetto è stato individuato e riconosciuto dai militari, nonostante il tentativo di nascondere il volto con il cappellino. Presso la sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto il martello, utilizzato per tentare di infrangere la vetrina, e i vestiti che indossava. Il 21enne è stato denunciato per furto aggravato e per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a cui era sottoposto. In corso ulteriori indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Arezzo, per accertare se siano avvenuti altri colpi nel territorio provinciale.

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