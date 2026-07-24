'Calici di Stelle' torna a Certaldo: weekend tra vino ed eccellenze del territorio

Il Comune di Certaldo, aderente all'Associazione Nazionale Città del Vino e al Movimento Turismo del Vino Toscana, rinnova il proprio impegno nella promozione delle eccellenze enogastronomiche e del territorio con Calici di Stelle, la manifestazione in programma a Certaldo Alto dal 31 luglio al 2 agosto.

L'organizzazione dell'evento è stata affidata all'Associazione Terra di Valdelsa, risultata assegnataria dell'apposito bando pubblico promosso dall'Amministrazione comunale per la realizzazione dell'iniziativa.

Per tre serate il borgo medievale si trasformerà in un percorso del gusto dove protagonisti saranno i produttori vitivinicoli del territorio, che offriranno ai visitatori degustazioni dei propri vini, insieme alle migliori produzioni locali. Un'occasione per conoscere direttamente le aziende della Valdelsa, dialogare con i produttori, degustare le eccellenze del territorio e acquistare i prodotti direttamente dagli espositori, vivendo un'esperienza che unisce qualità, cultura e tradizione.

Il programma propone anche degustazioni di gelato al vino, osservazioni del cielo stellato, attività dedicate ai bambini e un originale contest artistico con grandi bottiglie di vino decorate da artisti locali, che saranno esposte nel borgo e votate direttamente dai visitatori.

La manifestazione sarà inoltre l'occasione per presentare DIVINBOCCACCIO, il progetto promosso dall'Associazione Terra di Valdelsa per valorizzare le produzioni vitivinicole locali attraverso un protocollo che mette al centro territorialità, qualità e sostenibilità.

Nell'ambito dell'iniziativa si svolgerà anche il primo Concorso Enologico DIVINBOCCACCIO, con una commissione tecnica composta da esperti del settore e la consegna dei riconoscimenti durante le serate di Calici di Stelle.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di promozione turistica e culturale per Certaldo, capace di valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale e offrire a cittadini e visitatori un'esperienza che coniuga gusto, arte, tradizione e paesaggio, nella cornice unica del borgo medievale.

Fonte: Comune di Certaldo

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