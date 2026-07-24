Chiede 500 euro per restituire l’auto rubata: arrestato per estorsione

Un 45enne è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione a Vecchiano (Pisa) dopo aver richiesto denaro per la restituzione di un’auto rubata.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano nel pomeriggio del 23 luglio, dopo la denuncia presentata dalla vittima, alla quale nei giorni precedenti era stata sottratta la vettura nel territorio comunale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, dopo il furto il 45enne avrebbe contattato il proprietario proponendo la restituzione del mezzo in cambio di 500 euro in contanti, secondo il cosiddetto meccanismo del “cavallo di ritorno”.

Dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno predisposto un servizio di controllo e appostamento per monitorare l’incontro tra la vittima e l’uomo. I militari sono intervenuti nel momento della consegna del denaro, bloccando il presunto estorsore e impedendone la fuga.

L’intervento ha consentito di recuperare sia la somma richiesta sia l’autovettura, successivamente riconsegnata al legittimo proprietario.

L’uomo, cittadino straniero, è stato arrestato con l’accusa di estorsione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, è stato trasferito alla Casa circondariale di Pisa, in attesa degli sviluppi dell’indagine.

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