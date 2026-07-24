Ciclismo, presentato l'80° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi

Torna lungo le strade di Cerreto Guidi una delle corse più longeve del calendario. Il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi è nato infatti nel 1945 anche se solo dallo scorso anno la corsa è riservata agli juniores nazionali. Nell’albo d’oro della competizione tanti i vincitori di prestigio. Nel 1976, tanto per fare solo un nome, si impose Beppe Saronni.

La corsa, organizzata dal G.S. INPA, è giunta all’ 80°edizione. Nella Sala dei matrimoni del Municipio di Cerreto Guidi, dove è stata presentata la gara in programma il prossimo 2 settembre, sono intervenuti con Simone Persia dell’INPA, Primo Palatresi, tra i fondatori della corsa; gli organizzatori, con in testa il Presidente del GS INPA di Cerreto Guidi Simone Lelli; il Vice Presidente Nazionale FCI Saverio Metti; il Presidente del Comitato regionale FCI Luca Menichetti; il Vice Presidente del Comitato regionale FCI Federico Micheli; un componente del Comitato Provinciale di Firenze FCI Daniele Masiani; il direttore di corsa Francesco Zingoni; la Sindaca Simona Rossetti e l’Assessore allo sport del Comune di Cerreto Guidi Davide Toni.

Tra le novità di quest’anno spicca quella relativa al percorso (130 i Km), modificato rispetto al passato, prevedendo 9 passaggi (arrivo compreso), da Cerreto Guidi, mantenendo peraltro il classico finale con la salita di Cerreto dal versante di Lazzeretto. Da segnalare che al vincitore verrà consegnata una speciale maglia celebrativa per gli 80 anni. Prevista, inoltre, una classifica per i traguardi volanti ed una per i GP della montagna. Molto qualitativo il lotto dei partecipanti. Tra questi Bonciani, già piazzato lo scorso anno nella gara vinta dal costaricano Castro. Presenti formazioni di rango come la Neri Lucchini e il GS Mastromarco che ha lanciato tra i professionisti Nibali e Bettiol. Dovrebbe essere al via anche la Vangi, di fatto vivaio della UAE professionisti, la squadra di Tadej Pogacar. Al via anche una formazione di ciclisti colombiani.

La partenza del GP Comune di Cerreto Guidi, che si avvale del prezioso contributo e del patrocinio del Comune, è prevista alle ore 14,30 da Via Roma, nei pressi del Circolo ARCI, con arrivo nel pomeriggio, in Via Vittorio Veneto, proprio di fronte al Municipio. Le premiazioni avverranno alla presenza della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e dell’Assessore allo sport Davide Toni.

Da segnalare che durante la conferenza stampa l’Amministrazione comunale ha consegnato una pergamena al GS INPA che, a sua volta, ha attribuito delle targhe alla stessa Amministrazione comunale, a Primo Palatresi e all’azienda INPA.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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