Cinema sotto le stelle a Villa Baldi Papini a Pistoia: tutti i film in programma

Dal 27 luglio al 2 agosto proseguono le proiezioni all'aperto
Proseguono gli appuntamenti del Cinema sotto le stelle a Villa Baldi Papini, con accesso da via delle Pentole 4.
Il programma si articola tra cinema contemporaneo, grandi autori internazionali e classici, con un percorso pensato per pubblici diversi e organizzato in appuntamenti tematici settimanali.
Ecco la programmazione da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto, inizio delle proiezioni alle 21.30.
Lunedì 27 luglio “Antartica – Quasi una fiaba” di Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, Simone Liberati, Lorenzo Balducci. Commedia, durata 93 minuti, Italia 2026. Costo del biglietto 3,50 euro.
Martedì 28 luglio “Un anno di scuola” di Laura Samani con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno, Magnus Krepper. Drammatico, durata 102 minuti, Italia, Francia 2025. Costo del biglietto 3,50 euro.
Mercoledì 29 luglio per il tema “Uno sguardo sul Medio Oriente” sarà proiettato “The Sea” di Shai Carmeli-Pollak con Muhammad Gazawi, Khalifa Natour, Marlene Bajjali, Hila Surjon. Drammatico, durata 93 minuti, Israele 2025. Costo del biglietto intero 7 euro, ridotto 6 euro (over 65 anni e under 20 anni).
Giovedì 30 luglio “No other choice” di Park Chan-wook con Byung-Hun Lee, Ye-Jin Son, Hee-soon Park, Sung-min Lee, Yeom Hye-ran. Commedia nera/drammatico, durata 139 minuti, Corea del Sud 2025. Costo del biglietto intero 7 euro, ridotto 6 euro (over 65 anni e under 20 anni).
Venerdì 31 luglio per il ciclo “Dal libro al film, tratto da ...Giuliano da Empoli” si terrà la proiezione “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin” di Olivier Assayas con Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright, Jude Law. Biografico, durata 150 minuti, Francia 2025. Costo del biglietto 3,50 euro.
Sabato 1° agosto “L’anno nuovo che non arriva” di Bogdan Muresanu con Adrian Vancica, Andrei Miercure, Nicoleta Hâncu, Emilia Dobrin, Marian Adochitei. Drammatico, durata 138 minuti, Romania, Serbia 2024. Costo del biglietto 3,50 euro.
Domenica 2 agosto per il tema Original language sarà proiettato “Il Diavolo veste Prada 2” di David Frankel con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux. Commedia, drammatico, durata 119 minuti, Usa 2026. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Costo del biglietto intero 7 euro, ridotto 6 euro (over 65 anni e under 20 anni).
Vendita dei biglietti di ingresso al cinema
È possibile acquistare i biglietti anche online cliccando sul link: https://villabaldipapini.
oppure direttamente sul posto la sera del film. La biglietteria apre alle 20.45.
Fonte: Comune di Pistoia
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