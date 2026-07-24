Tutela colonie feline, Montespertoli avvia la convenzione con Aristogatti

Il Comune di Montespertoli ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione Aristogatti ODV di Empoli per la tutela e la cura delle colonie feline presenti sul territorio comunale. La convenzione affida all'Associazione, per un anno a partire dalla sottoscrizione, un servizio attivo sette giorni su sette che comprende la sterilizzazione dei gatti presso l'Azienda USL Toscana Centro, la cura e la degenza post-operatoria, il supporto al censimento comunale delle colonie feline, il coordinamento con il soggetto incaricato della cattura e reimmissione degli animali, e gli interventi diretti nei casi di maggiore urgenza o degrado.

L'amministrazione riconoscerà all'Associazione un rimborso delle spese documentate per l'intera durata dell'accordo a fronte di rendicontazioni trimestrali. Il Comune manterrà funzioni di verifica e vigilanza sull'attività svolta, in coordinamento con la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e i servizi veterinari dell'Azienda USL. L'iniziativa si inserisce nel solco delle politiche comunali di promozione del volontariato e di tutela ambientale, in attuazione dello Statuto comunale e della normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione del randagismo.

Chi individua una colonia felina non ancora censita o è già referente di una colonia riconosciuta deve rivolgersi esclusivamente all'Ufficio Ambiente del Comune, compilando il modulo di segnalazione (per il primo riconoscimento) o il modulo di censimento annuale (per le colonie già attive), allegando carta d'identità e codice fiscale. La modulistica va inviata via PEC (comune.montespertoli@postacert.toscana.it) o consegnata all'Ufficio URP, Piazza del Popolo 34. L'Ufficio Ambiente riceve solo su appuntamento (ambiente@comune.montespertoli.it – tel. 0571 600253). Non è consentito contattare direttamente le associazioni: ogni segnalazione passa dal Comune, che attiva i soggetti competenti.

Chi trova un solo gatto o un cane vagante può chiamare la Centrale Operativa della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni: tel. 0571/757707, in servizio 7 giorni su 7 dalle ore 7:30 alle ore 19:30

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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