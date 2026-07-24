Convocato il Consiglio Comunale di Castelfranco di Sotto

È convocato per giovedì 30 luglio 2026, alle ore 18, presso la Sala Consiliare, il Consiglio Comunale di Castelfranco di Sotto.
ALL'ORDINE DEL GIORNO I SEGUENTI PUNTI:
1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29.06.2026.
4. BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028: VARIAZIONE D’URGENZA, ASSUNTI I POTERI DEL C.C.- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.N. 104/2026.
5. AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PROGRAMMA COMUNALE E REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI IMPIANTI DI RADIO COMUNICAZIONE – ANNO 2026 -
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO.
6. PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO RIFIUTI PER GLI ANNI 2026/2029 APPROVATO DA ATO TOSCANA COSTA.
7. TARIFFE TARI ANNO 2026 – APPROVAZIONE.
8. TERZA VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028.
9. BILANCIO 2026-2028 ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 176 C. 8 TUEL E CONSEGUENTI VARIAZIONI CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 TUEL
10. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PISA
11. ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE.
12. SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2027 - 31.12.2031 – APPROVAZIONE.
13. SISTEMA MUSEALE DEL VAL D’ARNO DI SOTTO - RECESSO
14. REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E ATTIVITA’ CIMITERIALI – APPROVAZIONE.
15. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA "FABIO MINI SINDACO" AD OGGETTO: CONTRASTO ALL’AUMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GESTITO DA AUTOLINEE TOSCANE E SULLA TUTELA DELL’ACCESSIBILITA’ AL SERVIZIO PER GIOVANI, STUDENTI E FASCE SOCIALI PIU’ VULNERABILI.
16. MOZIONE CONSILIARE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “CASTELFRANCO UNITA” AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI
URGENTI PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO DI RIFIUTI NELLE FRAZIONE DI VILLA CAMPANILE E ORENTANO, POTENZIAMENTO DEL DECORO URBANO E TUTELA DELLA VOCAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO"
17. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA CASTELFRANCO UNITA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
DEL COMUNE, RICERCA DI SOLUZIONIALTERNATIVEALTRASFERIMENTODEIREPERTIPRESSOLASOPRINT ENDENZADI PISA E PARTECIPAZIONE AL BANDO "CULTURA NEI PICCOLI COMUNI".
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