Consiglio comunale di Empoli, i risultati delle votazioni

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La seduta si è aperta con il minuto di silenzio in ricordo in ricordo dell'attentato di Capaci e di via d'Amelio

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito giovedì 23 luglio 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

La seduta si è aperta con il minuto di silenzio in ricordo in ricordo dell'attentato di Capaci e di via d'Amelio, dove furono uccisi i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino assieme a uomini e donne della scorta, oltre alla moglie di Falcone, Francesca Morvillo. In memoria di Emanuela Loi, prima donna agente di una scorta vittima di un attentato, verrà intitolato il parco delle Collinette nella giornata di sabato 25 luglio 2026.

A seguire le comunicazioni del sindaco Alessio Mantellassi in merito agli aggiornamenti sul percorso di ristrutturazione dello stadio 'Carlo Castellani'.
Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

11 Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci – approvazione ai sensi degli artt. 19 e 23 della lrt 65/2014 e della lrt 10/2010. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, contrari  Buongiorno Empoli, M5S, Forza Italia-Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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