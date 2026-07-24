Consiglio comunale, i risultati delle votazioni

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito giovedì 23 luglio 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

La seduta si è aperta con il minuto di silenzio in ricordo in ricordo dell'attentato di Capaci e di via d'Amelio, dove furono uccisi i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino assieme a uomini e donne della scorta, oltre alla moglie di Falcone, Francesca Morvillo. In memoria di Emanuela Loi, prima donna agente di una scorta vittima di un attentato, verrà intitolato il parco delle Collinette nella giornata di sabato 25 luglio 2026.

A seguire le comunicazioni del sindaco Alessio Mantellassi in merito agli aggiornamenti sul percorso di ristrutturazione dello stadio 'Carlo Castellani'.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

11 Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci – approvazione ai sensi degli artt. 19 e 23 della lrt 65/2014 e della lrt 10/2010. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, contrari Buongiorno Empoli, M5S, Forza Italia-Empoli del Fare.

12 Salvaguardia degli equilibri e variazioni di assestamento del bilancio 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Forza Italia-Empoli del Fare.

13 Tariffa corrispettiva (Taric) – approvazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento Taric. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Forza Italia-Empoli del Fare.

14 Art 194 d.lgs 267/2000 - riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Firenze sezione lavoro n. 1602/2026 pubblicata il 17/06/2026 nel procedimento rg 4182/2025. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Centrodestra per Empoli, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli, M5S, Forza Italia-Empoli del Fare.

15 Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2026 – secondo aggiornamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, contrari Centrodestra per Empoli, astenuti Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

16. Consulta comunale Agricoltura. Istituzione e approvazione disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento. Il punto è stato approvato all'unanimità.

17. Individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili, ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 267/2000. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Centrodestra per Empoli, Forza Italia-Empoli del Fare.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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