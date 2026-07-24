Convocato il Consiglio comunale di San Miniato: l'ordine del giorno

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(foto gonews.it)

Convocato il Consiglio comunale di San Miniato, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza), nel Palazzo Comunale giovedì 30 luglio 2026 alle ore 9.30. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.
2. Risposta ad interpellanza presentata il 19.02.2026 (prot. 8475 del 19.02.2026) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Sistemazione sala del Bastione”.
3. Risposta ad interpellanza presentata il 15.04.2026 (prot. 16318 del 15.04.2026) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Nuovo insediamento media distribuzione”.
4. Risposta ad interpellanza presentata il 28.05.2026 (prot. 22622 del 28.05.2026) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Interpellanza sui tempi di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale e variante anticipatoria del Piano Operativo per la rigenerazione urbana di Ponte a
Egola”.
5. Mozione presentata il 28.05.2026 (prot. 22626 del 28.05.2026) dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico” e dal Gruppo Consiliare “Noi per San Miniato” ad oggetto: “Ruolo, controllo e indirizzi politici sugli organismi partecipati, società di diritto comune ed enti di diritto privato, monitoraggio e trasparenza controllati dal Comune di San Miniato”.
6. Permesso di costruire n. 0140/2018 del 21.12.2018. Cessione di aree in via Palagetto a San Miniato. Approvazione. (Settore Lavori Pubblici e Ambiente) immediatamente eseguibile.
7. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Presa d’atto piano economico finanziario (PEF) 2026-2028. (Settore Lavori Pubblici e Ambiente) immediatamente eseguibile.
8. Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione tariffe. (Settore Programmazione e Risorse Finanziare) immediatamente eseguibile.
9. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 - 2028. Variazione n. 3 (Segretario Generale) immediatamente eseguibile.
10.Bilancio di previsione 2026-2028: salvaguardia degli equilibri di bilancio ( art. 193 T.U.E.L) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8 T.U.E.L) (Settore Programmazione e Risorse Finanziare) immediatamente eseguibile.
11.Istituzione “Bottega di Geppetto - Centro internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia Gloria Tognetti”. Bilancio di previsione 2026-2028. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento. Variazione di bilancio – Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidatietà) immediatamente eseguibile.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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