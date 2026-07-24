Emergenza Ponte al Pino: i treni e i servizi garantiti

Dal 27 al 30 luglio, in occasione della seconda fase di lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze, la circolazione ferroviaria sarà nuovamente interrotta in modo continuativo tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi.

La Regione Toscana invita tutti gli enti e le aziende, nelle giornate interessate dalle limitazioni ferroviarie, a favorire il lavoro da remoto, riorganizzare le attività e limitare gli spostamenti non indispensabili, al fine di ridurre la congestione e garantire la mobilità di chi opera nei servizi essenziali.

“L’intervento sul cavalcaferrovia di Ponte a Pino è un’emergenza infrastrutturale di carattere nazionale – ricordano il presidente Eugenio Giani e l’assessore a infrastrutture e trasporti Filippo Boni – e come Regione Toscana, assieme al Comune di Firenze, a RFI e Trenitalia, stiamo lavorando per gestirla al meglio limitando il disagio per i nostri pendolari. Sappiamo che le conseguenze per chi viaggia saranno comunque significative, ma proprio per questo l’attenzione è massima. Abbiamo fatto in modo che il servizio ferroviario fosse rimodulato garantendo il maggior numero possibile di collegamenti, con particolare attenzione ai pendolari. Chiediamo a tutti di programmare con anticipo gli spostamenti, verificare le informazioni prima della partenza sui sistemi informativi di Trenitalia e, quando possibile, ridurre gli spostamenti verso Firenze nelle giornate di chiusura”.

La programmazione ferroviaria straordinaria:

Trenitalia ed Rfi insieme a Regione, Comune di Firenze hanno definito una programmazione straordinaria del servizio sulla base della quale:

- le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi resteranno operative, ma il collegamento tra le due sarà interrotto perché interessato dai lavori.

- I treni regionali delle direttrici Chiusi-Arezzo-Firenze Santa Maria Novella saranno limitati a Firenze Campo di Marte.

- Anche i treni provenienti da Roma e Foligno e diretti a Firenze Santa Maria Novella termineranno la corsa a Firenze Campo di Marte.

- Saranno soppressi i treni della relazione Montevarchi-Prato-Pistoia.

- Saranno soppressi i treni tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo.

- Circoleranno regolarmente i treni Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, via Vaglia.

Sulla linea aretina, come nei giorni della prima fase dell’emergenza, sarà assicurato almeno un collegamento veloce ogni ora sulla linea Direttissima ed almeno un collegamento che effettua tutte le fermate ogni ora sulla linea lenta.

Scarica la programmazione della linea nei giorni dell'emergenza.

Sulla relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve, come nella prima fase di lavori, circoleranno al mattino i due treni 18934 e 18938, che raggiungeranno Firenze Campo di Marte.

Il primo collegamento mattutino Borgo San Lorenzo-Firenze Santa Maria Novella via Pontassieve, treno 18930, sarà integralmente sostituito dal bus FI262 fino a Firenze Santa Maria Novella. Anche l’ultimo collegamento della giornata, treno 18978, sarà sostituito dal bus FI260.

Confermata la programmazione dei bus sostitutivi attuata da alcuni giorni sulla tratta Borgo-Pontassieve a seguito delle criticità di anomalo consumo dei bordini. Gli orari dei bus sostitutivi subiranno modifiche da lunedì 27 luglio a seguito di lavori stradali in corso presso Rufina. I sistemi di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati da sabato 25 luglio.

Da segnalare che lungo la tratta Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve circoleranno nel pomeriggio tre treni straordinari, richiesti dalla Regione: due fra Pontassieve e Borgo S.Lorenzo e uno fra Borgo S.Lorenzo e Pontassieve. Vista la loro programmazione straordinaria, questi tre treni non saranno presenti nei consueti sistemi di vendita di Trenitalia, ma i loro orari saranno comunicati con altri mezzi e riportati nelle tabelle affisse nelle stazioni.

Questi gli orari:

- treno n. 18965: Pontassieve 17:05 - Borgo S. Lorenzo 17:56 con fermate a Rufina (17:14/15), Scopeti (17:19/20), Contea-Londa (17.26/27), Dicomano (17:32/33), Vicchio (17:42/43), Borgo San Lorenzo Rimorelli (17:48/49);

- treno n. 18934: Borgo S. Lorenzo 18:13 - Pontassieve 19:00 con fermate a Borgo San Lorenzo Rimorelli (18:16/17), Vicchio (18:23/24), Dicomano (18:32/33), Contea-Londa (18:37/38), Scopeti (18:43/44), Rufina (18:51/52);

- treno n.18975: Pontassieve 19:14 - Borgo S. Lorenzo 20:05 con fermate a Rufina (19:23/24), Scopeti (19:29/30), Contea-Londa (19.37/38), Dicomano (19:43/43), Vicchio (19:51/52), Borgo San Lorenzo Rimorelli (19:57/58).

La Regione ha richiesto inoltre a Trenitalia la massima attenzione al potenziamento dei posti disponibili e alla composizione dei convogli, in particolare nelle fasce orarie con maggiore frequentazione.

Le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella - come nella prima fase dell'emergenza - saranno collegate alla rete tranviaria ed al centro cittadino tramite un servizio di navette ad alta frequenza operato da Autolinee Toscane e gratuito perchè compreso con il biglietto ferroviario.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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