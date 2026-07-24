A Empoli nasce la Consulta comunale Agricoltura, Mennuti: "Rafforzare il settore"

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Nedo Mennuti, vicesindaco Comune di Empoli

"L'agricoltura non è solo produzione: è cura del paesaggio e valore per il turismo". Il nuovo organismo, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale, supporterà l’amministrazione nelle politiche agricole

Un nuovo organismo a supporto dell’amministrazione comunale di Empoli nelle politiche agricole, che promuova lo sviluppo sostenibile del territorio rurale e la valorizzazione delle produzioni locali e delle filiere corte, ma anche il dialogo tra istituzioni e mondo agricolo: nasce la Consulta comunale Agricoltura.

Nella seduta consiliare di giovedì 23 luglio 2026, il Consiglio comunale di Empoli ha votato all’unanimità l’istituzione del nuovo organismo e il regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il suo funzionamento.

Perché una Consulta sull’agricoltura? Il territorio del comune di Empoli, pur non avendo una principale vocazione agricola e rurale, annovera 227 aziende agricole (secondo i dati di agosto 2025); le attività agricole contribuiscono alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’economia locale ed è interesse dell’amministrazione comunale favorire il confronto con operatori del settore e portatori di interesse.

Alle sedute della neonata Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici, associazioni o cittadini interessati.

"La Consulta dell’Agricoltura è un passo importante per il nostro territorio. L’agricoltura non è solo produzione: è cura del paesaggio e valore per il turismo – ha dichiarato il vice sindaco del Comune di Empoli, Nedo Mennuti con delega alle Politiche agricole e ittico-venatorie –. Ma per continuare a svolgere questo ruolo, le aziende agricole devono poter contare su un giusto reddito. Senza redditività non c’è agricoltura, e senza agricoltura non c’è paesaggio. La Consulta nasce per sostenere le imprese e rafforzare il settore, mettendo al centro il valore economico, ambientale e sociale dell’agricoltura".

COMPETENZE della CONSULTA - La Consulta eserciterà funzioni consultive e formulerà proposte all’amministrazione su: gestione del territorio rurale e del paesaggio; viabilità rurale e infrastrutture agricole; sviluppo di filiere locali e mercati agricoli; bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei legati all’agricoltura e sulle tematiche ambientali e fitosanitarie.

COMPOSIZIONE, PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA - La Consulta è composta da: sindaco o assessore competente delegato in modo permanente, senza diritto di voto; presidente della Commissione Consiliare II “Assetto e Utilizzazione del Territorio, Ambiente ed Infrastrutture, Demanio e Patrimonio”, senza diritto di voto; due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni di categoria del settore agricolo, purché iscritte, accreditate e rappresentate al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e all'Albo comunale delle libere forme associative; un tecnico agronomo indicato da ognuna delle organizzazioni di categoria del settore agricolo, senza diritto di voto.

Il materiale relativo alla nuova Consulta sarà disponibile sul sito internet dell’Ente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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