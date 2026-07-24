A Empoli un Open Day per il corso IFTS gratuito in Marketing per il Turismo

Economia e Lavoro Empoli
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Il 26 agosto Santini Academy presenta il percorso da 990 ore, finanziato dalla Regione Toscana, tra aula e stage in aziende

Un territorio ricco di storia, cultura ed eccellenze ha bisogno di professionisti capaci di raccontarlo, promuoverlo e renderlo competitivo. Per questo motivo martedì 26 agosto, alle ore 10.30, Santini Academy aprirà le porte al pubblico con un Open Day dedicato al Corso IFTS gratuito in Marketing per il Turismo e Promozione del Territorio, promosso da Agenzia Formativa Santini in collaborazione con D&D Education e finanziato dalla Regione Toscana.

L'incontro sarà l'occasione per conoscere da vicino un percorso di alta formazione rivolto a chi desidera costruire una carriera nel settore turistico, acquisendo competenze specialistiche nel marketing territoriale, nella comunicazione digitale e nella promozione di destinazioni, eventi ed esperienze.

"Trasforma la tua passione in una professione. Promuovi luoghi, eventi ed esperienze." È questo il messaggio che accompagna il percorso formativo, pensato per preparare figure professionali sempre più richieste da enti pubblici, strutture ricettive, tour operator, agenzie di promozione e aziende del comparto turistico.

Durante l'Open Day saranno presentati il programma didattico, gli sbocchi professionali, le modalità di accesso e le opportunità offerte dal corso, che prevede 564 ore di formazione in aula e 396 ore di stage presso aziende del settore, per un totale di 990 ore. Al termine del percorso i partecipanti conseguiranno il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS), con qualifica di Livello EQF 4 e riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU).

Il corso è completamente gratuito grazie al finanziamento della Regione Toscana ed è rivolto a giovani e adulti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

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