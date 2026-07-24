Empolissima by Night, torna la serata di shopping e spettacolo in centro

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto di archivio (fonte Confesercenti Empolese Valdelsa)

Appuntamento martedì 28 luglio con mercato, negozi aperti e performance dal vivo

Martedì 28 Luglio, il centro storico di Empoli si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per l'atteso appuntamento estivo con "Empolissima By Night", un evento dedicato allo shopping e all'intrattenimento serale.

Dalle 18 alle 24 il Mercato invade il Centro. Le principali vie e piazze del centro si popoleranno con i banchi del grande mercato straordinario. I visitatori potranno passeggiare tra un'ampia varietà di espositori, con offerte che spaziano dall'abbigliamento agli accessori, fino all'artigianato e ai prodotti enogastronomici.

I negozi del centro storico rimarranno aperti in orario serale, offrendo l'opportunità ideale per fare acquisti nelle ore più fresche. La serata sarà animata da spettacoli d'arte e performance dal vivo che arricchiranno l'atmosfera per famiglie, giovani e visitatori di tutte le età.

"Empolissima By Night rappresenta un appuntamento strategico per la valorizzazione del commercio su area pubblica e di tutto il tessuto commerciale empolese. – afferma Luca Taddeini, Presidente Anva Confesercenti Firenze - Portare il mercato in veste serale nel cuore del centro storico non significa solo offrire un'occasione di shopping in un'atmosfera estiva e piacevole, ma anche creare un'importante sinergia tra i nostri ambulanti e le attività fisse della città. Vogliamo offrire a residenti e visitatori un'esperienza di acquisto variegata ed interessante, confermando il ruolo fondamentale che il commercio di prossimità gioca nel rendere vivo e attrattivo il nostro territorio".

Fonte: Confesercenti Firenze

Notizie correlate

Empoli
Attualità
24 Luglio 2026

A Empoli nasce la Consulta comunale Agricoltura, Mennuti: "Rafforzare il settore"

Un nuovo organismo a supporto dell’amministrazione comunale di Empoli nelle politiche agricole, che promuova lo sviluppo sostenibile del territorio rurale e la valorizzazione delle produzioni locali e delle filiere corte, [...]

Empoli
Attualità
24 Luglio 2026

Approvato il Piano Strutturale Intercomunale, Bagnoli (Pd Empoli): "Una scelta politica lungimirante"

Il Consiglio comunale di Empoli ha approvato ieri l’atto definitivo del Piano Strutturale Intercomunale (PSI), segnando una tappa storica per Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, Cerreto Guidi e Capraia e Limite. [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
24 Luglio 2026

UISP Empoli Valdelsa, riparte 'CooperiAMO': lo sport come strumento di inclusione per giovani in cura

Riparte, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze il progetto “CooperiAMO”, promosso da UISP Empoli Valdelsa APS in collaborazione con Altamarea Cooperativa Sociale e la Società della Salute Empolese Valdarno [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina