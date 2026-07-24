Empolissima by Night, torna la serata di shopping e spettacolo in centro

Martedì 28 Luglio, il centro storico di Empoli si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per l'atteso appuntamento estivo con "Empolissima By Night", un evento dedicato allo shopping e all'intrattenimento serale.

Dalle 18 alle 24 il Mercato invade il Centro. Le principali vie e piazze del centro si popoleranno con i banchi del grande mercato straordinario. I visitatori potranno passeggiare tra un'ampia varietà di espositori, con offerte che spaziano dall'abbigliamento agli accessori, fino all'artigianato e ai prodotti enogastronomici.

I negozi del centro storico rimarranno aperti in orario serale, offrendo l'opportunità ideale per fare acquisti nelle ore più fresche. La serata sarà animata da spettacoli d'arte e performance dal vivo che arricchiranno l'atmosfera per famiglie, giovani e visitatori di tutte le età.

"Empolissima By Night rappresenta un appuntamento strategico per la valorizzazione del commercio su area pubblica e di tutto il tessuto commerciale empolese. – afferma Luca Taddeini, Presidente Anva Confesercenti Firenze - Portare il mercato in veste serale nel cuore del centro storico non significa solo offrire un'occasione di shopping in un'atmosfera estiva e piacevole, ma anche creare un'importante sinergia tra i nostri ambulanti e le attività fisse della città. Vogliamo offrire a residenti e visitatori un'esperienza di acquisto variegata ed interessante, confermando il ruolo fondamentale che il commercio di prossimità gioca nel rendere vivo e attrattivo il nostro territorio".

Fonte: Confesercenti Firenze

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