Farmacie di turno dal 24 luglio al 31 luglio

VINCI

da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00

Farmacia Mannori - Viale Togliatti 61/65 (località Sovigliana) - tel. 0571-508164

MONTELUPO

da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 – tel. 0571-51042 E 0571-51795

SAN MINIATO

da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00

Farmacia San Giovanni - Via Zara, 50 (località Corazzano) – tel. 0571-409579

Farmacia in appoggio:

sabato 25 e domenica 26 luglio 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio- tel. 0571-20056

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00

Farmacia Meoni - Via De Gasperi, 7 – tel. 0571-478041

CERTALDO

da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

MONTESPERTOLI

da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.