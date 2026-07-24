Farmacie di turno dal 24 luglio al 31 luglio

VINCI
da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00
Farmacia Mannori - Viale Togliatti 61/65 (località Sovigliana) - tel. 0571-508164
MONTELUPO
da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00
Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 – tel. 0571-51042 E 0571-51795
SAN MINIATO
da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00
Farmacia San Giovanni - Via Zara, 50 (località Corazzano) – tel. 0571-409579
Farmacia in appoggio:
sabato 25 e domenica 26 luglio 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio- tel. 0571-20056
CASTELFRANCO DI SOTTO
da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00
Farmacia Meoni - Via De Gasperi, 7 – tel. 0571-478041
CERTALDO
da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00
Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150
MONTESPERTOLI
da venerdì 24 luglio dalle 20:00 a venerdì 31 luglio alle 20:00
Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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