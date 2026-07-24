Festa de l'Unità 2026, a Fucecchio due incontri tra pace e diritti internazionali

Politica e Opinioni Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Venerdì don Andrea Pio Cristiani parla di pace, sabato la testimonianza dell'attivista e rifugiata politica russa Daria Kryukova

Continuano a Fucecchio, nell'area del palazzetto dello sport, gli incontri della Festa de l'Unità 2026, con due appuntamenti dedicati ai temi della pace, della politica internazionale e dei diritti.

Il primo incontro è in programma venerdì 24 luglio alle 21.30, quando don Andrea Pio Cristiani sarà protagonista dell'iniziativa dal titolo "Costruire la Pace". Il sacerdote dialogherà con l'assessore alla cultura del Comune di Fucecchio, Alberto Cafaro, affrontando le sfide legate alla costruzione della pace in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni.

Sabato 25 luglio, sempre alle 21.30, sarà invece ospite Daria Kryukova, attivista e rifugiata politica russa, che porterà la propria testimonianza in un incontro intervistato da Francesco Sani, direttore di FUL Firenze Urban Lifestyle. L'introduzione sarà affidata a Manuele Vannucci.

Notizie correlate

Fucecchio
Politica e Opinioni
22 Luglio 2026

Alla Festa de L’Unità di Fucecchio si parla di diritti umani e libertà di parola

La Festa de L’Unità di Fucecchio, in corso fino a domenica 9 agosto nella zona del Palazzetto dello Sport, si conferma quest’anno non solo un momento di socialità, ma un [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
21 Luglio 2026

Gazebo Lega a Fucecchio per ricordare Indro Montanelli

A Fucecchio (Fi), domani 22 luglio 2026 all'ingresso di Piazza XX Settembre dalle ore 9 alle ore 13 la Sezione locale della Lega, guidata da Marco CORDONE che è anche [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
18 Luglio 2026

Festa de l'Unità a Fucecchio: doppio appuntamento tra territorio e politica estera

Torna l'appuntamento con la Festa de l'Unità a Fucecchio (zona palazzetto), con un programma che mette al centro il dibattito politico, la cura del territorio e temi della politica estera. [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina