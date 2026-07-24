Festa de l'Unità 2026, a Fucecchio due incontri tra pace e diritti internazionali

Continuano a Fucecchio, nell'area del palazzetto dello sport, gli incontri della Festa de l'Unità 2026, con due appuntamenti dedicati ai temi della pace, della politica internazionale e dei diritti.

Il primo incontro è in programma venerdì 24 luglio alle 21.30, quando don Andrea Pio Cristiani sarà protagonista dell'iniziativa dal titolo "Costruire la Pace". Il sacerdote dialogherà con l'assessore alla cultura del Comune di Fucecchio, Alberto Cafaro, affrontando le sfide legate alla costruzione della pace in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni.

Sabato 25 luglio, sempre alle 21.30, sarà invece ospite Daria Kryukova, attivista e rifugiata politica russa, che porterà la propria testimonianza in un incontro intervistato da Francesco Sani, direttore di FUL Firenze Urban Lifestyle. L'introduzione sarà affidata a Manuele Vannucci.

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