Festa volontari e donatori, in 200 alla cena della Pubbliche Assistenze di Empoli

Una serata per stare insieme. Una serata per dire grazie a tutte e tutti le donatrici e i donatori del sangue e a tutte e tutti i volontari e le volontarie delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Nella serata di ieri, giovedì 23 luglio 2026, via XX Settembre, dove ha sede la storica associazione guidata dalla presidente Eleonora Gallerini, ha ospitato la tradizionale “Festa dei volontari e donatori del sangue”, appuntamento fisso e partecipatissimo dell’estate delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.

I tavoli, allestiti da volontari e volontarie con l’aiuto anche delle donne della cooperativa Sos Luna che impiega donne vittime di violenza di genere, hanno accolto duecento persone, insieme a cena nel segno dei valori del volontariato.

La serata si è aperta con i saluti della presidente Eleonora Gallerini, del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e del presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini. “Donare il sangue è attenzione verso gli altri, è un vero e proprio gesto di cura - ci tiene a sottolineare Gallerini - Non conosce pausa, significa vita in ogni momento dell’anno. Per questo ci teniamo a ringraziare ancora tutte e tutti coloro che scelgono di divenire donatori e più in generale tutti i nostri instancabili volontari, che donano il loro tempo per mettersi a disposizione con generosità e impegno dei bisogni della comunità”.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli

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