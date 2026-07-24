Fiera di Vinci in Città Metropolitana, Scipioni (FdI): "Scoperto dai giornali"

"È davvero fantastico scoprire che in un ente in cui sono stato eletto per rappresentare il territorio, la maggioranza preferisca saltare ogni regola di confronto istituzionale. A fronte dell'arrivo della Fiera di Vinci in Città Metropolitana" edizione 2026 presentata a Palazzo Medici Riccardi, "nessuno ha sentito il bisogno di chiedere una mano, di cercare un minimo di collaborazione o semplicemente di informare l'opposizione: l'ho dovuto scoprire leggendolo sui giornali". Così Alessandro Scipioni, consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia che prosegue: "Capisco perfettamente che il Partito Democratico sia abituato a gestire il potere in solitaria, e questa giunta si conferma il top dell'indecorosità da questo punto di vista. Ridurre la cosa pubblica a un affare di famiglia è un brutto vizio, ma mantenere un minimo di garbo istituzionale servirebbe quantomeno ad alzare la soglia di decenza della nostra politica". Il consigliere metropolitano sottolinea "l'occasione sprecata per il bene del territorio": "Avere un rappresentante eletto sul territorio e attivare un'interlocuzione non sarebbe solo un atto di dignità istituzionale, ma il presupposto fondamentale per lavorare insieme e portare risorse concrete a Vinci. Evidentemente, però, alla maggioranza questo non interessa: l'unica priorità è la gestione del consenso personale e la conservazione del potere a tutti i costi, incuranti dei danni già fatti al nostro paese".

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