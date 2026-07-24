Firenze, comportamenti molesti in un condominio: scatta provvedimento di espulsione

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Ad eseguirlo la Questura di Firenze, dopo più controlli della polizia su segnalazione dei residenti

Dopo più interventi della polizia in un condominio a Firenze, su segnalazione degli stessi residenti, per condotte moleste e violente ripetute da parte di un uomo, al termine degli approfondimenti è stato eseguito il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. A renderlo noto è la Questura di Firenze: secondo quanto ricostruito, nell'edificio in via Fabiani, si sarebbero verificati i comportamenti da parte dell'uomo, di origine straniera.

Avviata un'attività di approfondimento dall'Ufficio Immigrazione della Questura, nei confronti del soggetto, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, è stato avviato il procedimento di revoca del titolo per "manifesta pericolosità sociale", ricostruita da numerosi interventi del personale di polizia e dalle condotte tenute in occasione degli stessi. A conclusione di una lunga attività istruttoria, all’uomo, rintracciato nella giornata di ieri dalle Volanti di via Zara, è stato notificato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno - per i motivi sopra descritti - e, conseguentemente, sono state avviate le previste procedure espulsive con l’emissione di un decreto di espulsione dal territorio nazionale e l’accompagnamento immediato alla frontiera, aggiungono dalla Questura, che eseguito nella giornata di ieri dal personale, si è concluso con il suo rimpatrio.

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