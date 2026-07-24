Memoria e personaggi in "Fucecchiesismi", il libro di Alfredo Sabatini

Un'opportunità per conoscere la propria identità, le espressioni, i modi di dire e di fare della comunità di cui si fa parte attraverso la conoscenza dei personaggi che l'hanno segnata in maniera indelebile nel secolo scorso. Questa opportunità è offerta dal libro Fucecchiesismi di Alfredo Sabatini, rigoroso appassionato di storia locale, in uscita ai primi di agosto. Un testo che somiglia a una lunga passeggiata attraverso volti, vicende e momenti autentici vissuti, da cui sono nate espressioni, comportamenti e modi di dire di una comunità ricostruiti attraverso il racconto dei protagonisti che li hanno originati.

Una carrellata di personaggi comuni le cui espressioni si intrecciano nella vita quotidiana attraverso gli incontri ai "capitelli" di piazza Montanelli, dove si era soliti parlare di tutto: dallo sport alla politica, dalla vita quotidiana ai ricordi del passato. Ed è proprio attraverso questi "capannelli" quotidiani che sono nati i fucecchiesismi: espressioni e modi di dire che hanno contribuito a creare l'identità fucecchiese che il libro di Sabatini vuole mantenere viva e soprattutto far conoscere ai più giovani. Chi sfoglia queste pagine trova il riflesso di un paese intero nel volto e nella descrizione di questi personaggi che hanno lasciato una profonda traccia nella storia di Fucecchio per semplicità, azioni, generosità ed umorismo.

Fucecchiesismi, il cui incasso sarà devoluto in beneficenza, è sostanzialmente un affresco di figure popolari che hanno animato nel secolo scorso la vita quotidiana della città attraverso valori semplici ma profondi, e vuole essere un omaggio alla memoria collettiva, alla dignità, ai legami e valori umani che resistono al trascorrere del tempo. Le prenotazioni per le prime 50 copie sono già aperte da ieri. "Non potevo davvero immaginare di trovarmi di fronte a 43 prenotazioni in un solo giorno" precisa soddisfatto l'autore. "Per questo motivo ho dato mandato alla tipografia di raddoppiare la tiratura: altre 50 copie in arrivo, per un totale di 100". Le prenotazioni restano aperte ancora per qualche giorno presso l'edicola Marco Bartalini alla Ferruzza, Ottica Sabatini in corso Matteotti, oppure telefonicamente a 0571 20396.

Fonte: Ufficio stampa

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