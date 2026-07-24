Fucecchio, uffici comunali ad agosto: orari ridotti e chiusure estive

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Solo aperture mattutine per tutti gli uffici, stop parziale a biblioteca, museo e InformaGiovani

Si comunica che nel mese di agosto tutti gli uffici comunali saranno aperti soltanto la mattina e non faranno le consuete aperture pomeridiane.

Si informa inoltre delle seguenti ulteriori variazioni riguardanti il mese di agosto:

- Servizi Demografici e Protocollo: apertura martedì, mercoledì e giovedì ore 9-13
(le CIE vengono rilasciate su appuntamento da prendere on line)
- Ufficio Pubblica istruzione e Servizi educativi: chiusura dal 10 al 14 agosto
- InformaGiovani: apertura 10-13 dal 10 al 28 agosto
- Biblioteca comunale e sezione ragazzi: apertura ore 9-13 dal 3 al 7 agosto e dal 24 al 28 agosto; chiusura completa dal 10 al 22 e nei giorni di sabato 1°, 8 e 29 agosto
- Museo civico e Diocesano: chiusura dal 10 al 16 agosto compresi
- Centro Giovani SottoSopra: chiusura per tutto il mese di agosto
- Punto informativo per cittadini stranieri: chiusura dal 3 al 21 agosto compresi; riapertura lunedì 24 agosto
- Sportello ALIA presso il Comune: apertura solo giovedì ore 8.30-13.00
- ICA - pubbliche affissioni e pubblicità: chiusura dal 10 al 21 agosto compresi

Fonte: Ufficio stampa Comune di Fucecchio

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