Impruneta ricorda il bombardamento del 1944

Impruneta (Firenze) 24 luglio 2026 | Nel giorno dell’82° anniversario del bombardamento che tra il 27 e il 28 luglio 1944 colpì Impruneta, causando la morte di 77 civili e gravi devastazioni al centro storico e alla Basilica di Santa Maria all’Impruneta, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno nel custodire la memoria di quella tragedia e nel promuovere una riflessione condivisa sul valore della pace e della responsabilità civile.

A partire dalle ore 19:00, l’Amministrazione guiderà il corteo commemorativo, accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi, lungo i luoghi simbolo del bombardamento: via Ferdinando Paolieri, via Cavalleggeri, via Mazzini.

Sono previste le deposizioni delle corone alla presenza del Sindaco Riccardo Lazzerini, del Proposto della Basilica di Santa Maria all’Impruneta Mons. Luigi Oropallo, e dei rappresentanti delle associazioni del territorio.

Alle ore 21:30, in Piazza Buondelmonti, si svolgerà la commemorazione storica organizzata dalla Pro Loco Impruneta, con la rappresentazione teatrale della Compagnia di Achille, “Il Bombardamento dell’Impruneta”.

Racconti, testimonianze, musiche e frammenti di vita quotidiana accompagneranno il pubblico in un percorso emotivo che attraversa paure, attese, perdite, coraggio e solidarietà. Un racconto corale dove la speranza diventa il filo conduttore che unisce le storie e restituisce alla comunità il senso profondo della memoria condivisa.

“Un invito a ricordare e a stringersi nel ricordo delle vittime del nazifascismo che ha creato l'innesco che ha portato il mondo ad essere una polveriera.”, commenta il sindaco Riccardo Lazzerini.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

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