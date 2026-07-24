Incendio a Certaldo, due famiglie di anziani allontanate dalle abitazioni per precauzione

Cronaca Certaldo
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(Foto Comune di Certaldo)

Due famiglie di anziani allontanate durante rogo, rientrano ore dopo. In corso la bonifica, 50 ettari a fuoco. Crolla tetto di un casolare

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell’incendio divampato nella zona di Pian Grande, a Certaldo, dove le fiamme hanno interessato complessivamente oltre 50 ettari di territorio.

Durante le operazioni di spegnimento il fronte del fuoco si è avvicinato ad alcune abitazioni, rendendo necessario l’allontanamento precauzionale di due famiglie di anziani, da un unico edificio.

I vigili del fuoco hanno presidiato l’area a protezione delle case e hanno messo in sicurezza la zona, consentendo ai residenti di fare rientro nelle proprie abitazioni già nella serata di ieri.

Il rogo non ha reso necessaria l’evacuazione del resort presente nell’area: la struttura ha potuto proseguire regolarmente la propria attività senza particolari criticità.

Le fiamme hanno invece raggiunto un casolare disabitato utilizzato per lo stoccaggio di rotoballe. Il tetto dell’edificio è crollato e le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda serata. Nell’area erano presenti anche alcuni mezzi agricoli.

Le squadre dei vigili del fuoco e del sistema regionale antincendio boschivo sono tuttora impegnate nelle verifiche e negli interventi di bonifica per evitare la ripresa di nuovi focolai.

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