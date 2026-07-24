Incidente sull'A12 a Pisa, quattro feriti

Cronaca San Giuliano Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

Un'auto avrebbe perso il controllo dopo l'improvviso scoppio di una gomma: interviene l'elisoccorso Pegaso

Grave incidente sull'Autostrada A12 al km 152, all'altezza di San Giuliano Terme (Pisa), poco prima delle 8.30 di questa mattina venerdì 24 luglio. Un'auto avrebbe perso il controllo, a causa dell'improvviso scoppio di una gomma: da quanto emerso nell'impatto gli occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dal veicolo.

Risultano quattro persone rimaste ferite: tre sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Cisanello di Pisa, una giovane di 17 anni è stata soccorsa con Pegaso. Da quanto appreso un bambino di 10 anni, trasportato inizialmente a Cisanello, sarà trasferito sempre con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Sul posto sanitari del 118 e forze dell'ordine. Registrati rallentamenti alla circolazione.

Notizie correlate

Crespina Lorenzana
Cronaca
17 Luglio 2026

Blitz della finanza nel Pisano, trovati 20 lavoratori irregolari

Un blitz della guardia di finanza ha permesso di scoprire venti lavoratori irregolari tra stabilimenti balneari, ristoranti e agriturismi in provincia di Pisa. Le fiamme gialle hanno intensificato i controlli [...]

Vecchiano
Cronaca
15 Luglio 2026

Incendio di Migliarino, incontro tecnico alla Regione per fare il punto sugli interventi

Si è riunito martedì 14 luglio presso l’assessorato all’Ambiente della Regione il tavolo di coordinamento dedicato all'incendio che sabato scorso ha interessato lo stabilimento Spedi Srl di Migliarino, azienda che si [...]

San Giuliano Terme
Cronaca
13 Luglio 2026

Incendio del Monte Faeta: al via i lavori per progetto di salvaguardia da 400mila

Dalle vie di Ragnaia e di Valle, nella parte alta di Asciano. Sono partiti da qui i primi interventi di salvaguardia dei versanti ascianesi del Monte Faeta bruciato dall’incendio di [...]



Tutte le notizie di San Giuliano Terme

<< Indietro

torna a inizio pagina