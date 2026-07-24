Incidente sull'A12 a Pisa, quattro feriti

Un'auto avrebbe perso il controllo dopo l'improvviso scoppio di una gomma: interviene l'elisoccorso Pegaso
Grave incidente sull'Autostrada A12 al km 152, all'altezza di San Giuliano Terme (Pisa), poco prima delle 8.30 di questa mattina venerdì 24 luglio. Un'auto avrebbe perso il controllo, a causa dell'improvviso scoppio di una gomma: da quanto emerso nell'impatto gli occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dal veicolo.
Risultano quattro persone rimaste ferite: tre sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Cisanello di Pisa, una giovane di 17 anni è stata soccorsa con Pegaso. Da quanto appreso un bambino di 10 anni, trasportato inizialmente a Cisanello, sarà trasferito sempre con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
Sul posto sanitari del 118 e forze dell'ordine. Registrati rallentamenti alla circolazione.
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