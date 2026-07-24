Incidente sull'A12 a Pisa, quattro feriti

Grave incidente sull'Autostrada A12 al km 152, all'altezza di San Giuliano Terme (Pisa), poco prima delle 8.30 di questa mattina venerdì 24 luglio. Un'auto avrebbe perso il controllo, a causa dell'improvviso scoppio di una gomma: da quanto emerso nell'impatto gli occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dal veicolo.

Risultano quattro persone rimaste ferite: tre sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Cisanello di Pisa, una giovane di 17 anni è stata soccorsa con Pegaso. Da quanto appreso un bambino di 10 anni, trasportato inizialmente a Cisanello, sarà trasferito sempre con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Sul posto sanitari del 118 e forze dell'ordine. Registrati rallentamenti alla circolazione.

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