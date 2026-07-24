Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e Empoli Est in direzione Firenze

Incidente in FiPiLi questo pomeriggio intorno alle 16.45, tra lo svincolo di Empoli e Empoli Est in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e la Polizia Stradale. Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un tamponamento tra più veicoli, nel quale le persone coinvolte avrebbero riportato ferite lievi. Un uomo di 60 anni è stato soccorso dai sanitari in codice verde, mentre una seconda persona ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti, con code e rallentamenti fino a 2 chilometri. L'incidente è stato risolto intorno alle 18.20

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