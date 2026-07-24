Lega Castelfiorentino, mozione per grazia a Mario Roggero

Nel Consiglio Comunale di lunedì 27 luglio il gruppo consiliare della Lega porterà all’attenzione dell’assemblea una mozione a sostegno della richiesta di grazia per Mario Roggero.

"Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Lega in numerosi Consigli Comunali d’Italia - affermano Stefano Burgassi Angelo Fiore e Susi Giglioli -. Al di là della vicenda giudiziaria e della sentenza pronunciata, confidiamo che possa essere condivisa una riflessione sul percorso umano di un lavoratore che, dopo essere stato più volte vittima di rapine e minacce nel proprio luogo di lavoro, ha vissuto una situazione di grave paura, percependo come concreto il pericolo per la propria vita e per quella dei propri familiari".

Tra gli altri temi all’ordine del giorno vi sarà lo stato di avanzamento dell’area Montecatini, con particolare attenzione ai tempi della bonifica e al progetto previsto per il riutilizzo dell’area una volta conclusi gli interventi.

Dopo l’approvazione all’unanimità della mozione della Lega che ha impegnato l’Amministrazione a rivedere i criteri di accesso ai campi solari, compiamo un ulteriore passo avanti. Con una nuova interrogazione chiederemo infatti se le strutture che ospitano queste iniziative siano realmente idonee e salubri alla luce delle temperature sempre più elevate registrate negli ultimi anni. Riteniamo che la tutela dei bambini passi non solo attraverso criteri di accesso più equi, ma anche dalla garanzia di ambienti adeguati ad affrontare le nuove condizioni climatiche.

"Infine - conclude il gruppo consiliare - chiederemo chiarimenti in merito al presunto progetto di realizzazione di un centro di accoglienza in via Piave, una vicenda che ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, sfociata prima nelle iniziative dei condomini e successivamente in una raccolta firme promossa dagli abitanti della zona. Riteniamo doveroso che l’Amministrazione faccia piena chiarezza su una questione che interessa direttamente il quartiere e l’intera comunità".

Fonte: Lega Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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