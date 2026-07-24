Limite sull'Arno, torna la Festa de l'Unità: due settimane di incontri, politica e spettacoli

La vicepresidente della Regione Diop e i senatori Alfieri e Crisanti tra gli ospiti
Dal 28 luglio al 10 agosto presso il Campo dei Meli ci sarà la Festa de l'Unità, organizzata dal Partito Democratico di Capraia e Limite. In programma dibattiti con parlamentari, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, iniziative culturali, musica e appuntamenti dedicati al volontariato.
«La Festa de l'Unità rappresenta da sempre un momento importante di partecipazione democratica e di incontro per tutta la comunità – sottolinea il segretario del pd locale Michele Puccioni–. Un'occasione per confrontarsi sui temi dell'attualità, valorizzare il lavoro delle associazioni e vivere insieme due settimane di socialità, cultura e impegno civile, con ospiti del mondo istituzionale, della politica, della sanità, del sindacato e dell'associazionismo, chiamati a discutere alcuni dei principali temi dell'attualità nazionale e locale.»
L'inaugurazione, martedì 28 luglio, sarà dedicata alla solidarietà, con una cena di raccolta fondi a favore della Fondazione Dopo di Noi e dell'Associazione Noi da Grandi Onlus, seguita da un confronto sui progetti del PNRR dedicati all'autonomia delle persone con disabilità nell'Empolese Valdarno Valdelsa.
Nel corso della manifestazione si alterneranno dibattiti dedicati al futuro del centrosinistra e del Paese, ai giovani e alle prospettive della Toscana, alle sfide del Partito Democratico, al rilancio dell'economia regionale, alla sicurezza e all'integrazione, alla sanità pubblica e ai diritti delle persone affette da fibromialgia. Previsti anche incontri con la Giunta comunale di Capraia e Limite e numerosi momenti di approfondimento sui temi più rilevanti per il territorio.
Tra gli ospiti annunciati figurano parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali, tra cui il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, la vicepresidente della Regione Bintu Mia Diop, i senatori Alessandro Alfieri, Dario Parrini, Andrea Crisanti e Ylenia Zambito, insieme ai sindaci dell'Empolese Valdelsa e ai rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.
Accanto agli appuntamenti politici, il programma propone iniziative culturali e di intrattenimento: dalla presentazione del libro Ritratti di donne 4 alla proiezione di fotografie storiche curate dal Gruppo Fotografico Limite, fino alle serate musicali con pianobar, karaoke, DJ set, musica anni Ottanta e spettacoli dal vivo
La Festa conferma inoltre il proprio legame con il mondo del volontariato, ospitando iniziative promosse dalla Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite e da altre associazioni del territorio, mentre per tutta la durata della manifestazione saranno aperti gli stand gastronomici.
L'ingresso alla Festa è libero. Tutte le sere saranno attivi gli spazi della ristorazione.
IL PROGRAMMA
MARTEDì 28 LUGLIO
Cena di raccolta Fondi per Fondazione Dopo di Noi e Associazione Noi da Grandi Onlus
21.30 COSTRUIRE AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE INSIEME ALLE PERSONE CON DISABILITÀ: I
PROGETTI PNRR DELLA SOCIETA DELLA SALUTE DELL’ EMPOLESE VALDARNO VALDELSA
Ospiti
Franco Doni ‐ Direttore SDS Empolese Valdarno Valdelsa
Lucia Mostardini ‐ Responsabile realizzazione progetti PNRR
Silvia Giorli ‐ Responsabile servizio persone con disabilità SDS
Enrico Sostegni ‐ Segreteria PD Capraia e Limite
Alessio Mantellassi ‐ Sindaco di Empoli
Alessio Mugnaini ‐ Sindaco di Montespertoli
Alessandro Giunti ‐ Sindaco di Capraia e Limite
Modera Lapo Borsini
Intrattenimento: MARINELLA ‐ SAX LIVEMUSIC DJSET
MERCOLEDì 29 LUGLIO
21.30 MOMENTI DI SOCCORSO E MANOVRA SALVA VITA A Cura della Pubblica Assistenza Croce d’Oro Limite
Intrattenimento: PIANOBAR E KARAOKE CON PIERO E CIFISCHIOLO
GIOVEDì 30 LUGLIO
21.30 Dibattito: PROGRESSISTI A CONFRONTO, QUALE FUTURO PER L’ITALIA
Ospiti:
Emiliano Fossi ‐ Deputato e Segretario Regionale PD
Dario Danti ‐ Assessore Comune di Firenze e Segretario Sinistra Italiana Toscana
Andrea Quartini ‐ Deputato M5S
Francesco Bonifazi ‐ Italia Viva
Modera Irene Bandini
VENERDì 31 LUGLIO
21.30 GENERAZIONE TOSCANA: GIOVANI, IDEE, FUTURO
Ospiti:
Bintou Mia Diop ‐ Vicepresidente Regione
Bernard Dika‐ Consigliere Regionale PD
Marta Logli‐ Consigliera Regionale PD
Modera Teresa Borsini
SABATO 1 AGOSTO
21.30 PROIEZIONE FOTOGRAFIE STORICHE E NON
a cura del Gruppo Fotografico Limite
DOMENICA 2 AGOSTO
21.30 INCONTRO CON LA GIUNTA COMUNALE
Intervengono: Alessandro Giunti, Edoardo Antonini, Angela Centi, Paolo Giuntini, Rosanna Gallerini
LUNEDì 3 AGOSTO
21.30 IL PARTITO DEMOCRATICO DI FRONTE ALLE SFIDE INTERNE E INTERNAZIONALI DEL PAESE
Ospiti:
Alessandro Alfieri – Senatore PD
Dario Parrini – Senatore PD
Modera Edoardo Antonini
“UN CIRCOLO DI LIBRI” in trasferta:
incontro con le autrici di Ritratti di donne 4
Giulia Checcucci
Cristiana Pasquinucci
Marianna Politi
MARTEDì 4 AGOSTO
21.30 TENUTA, RISCHI E PROSPETTIVE DI RILANCIO PER L' ECONOMIA TOSCANA
Brenda Barnini- Consigliera Regionale
- Organizzazioni Sindacali
- Organizzazioni di Categoria
Modera Edoardo Antonini
MERCOLEDì 5 AGOSTO
21.30 SICUREZZA E INTEGRAZIONE, DALLE PAURE ALLE RISPOSTE
Dario Parrini – Senatore PD
Alessio Mantellassi- Sin
daco di Empoli
Alessandro Giunti - Sindaco di Capraia e Limite
Maurizio Cei - Segretario Federazione PD Empolese Valdelsa
Modera Michele Puccioni
GIOVEDì 6 AGOSTO
21.30 SANITA PUBBLICA, UN DIRITTO DA DIFENDERE
Andrea Crisanti – Senatore PD
Modera Enrico Sostegni
VENERDì 7 AGOSTO
21.30 Mirko Mix e Ronny DJset
SABATO 8 AGOSTO
21.30 FIBROMIALGIA: UNO SGUARDO DI GENERE
Ylenia Zambito - Senatrice PD
Annamaria Tinacci - Associazione ALGEA
Modera Francesca Polverosi e Irene Bandini
DOMENICA 9 AGOSTO
CLUB VINYL MODE - Disco 80 su vinile con Fabius
Parte dell’incasso della serata sarà devoluto all’associazione VAB Sezione di Limite.
LUNEDì 10 AGOSTO
21.30 MASTI SCIÒ
Alessandro Masti. Uragano Patty, Claudio Zero, Borotalco DJ
Fonte: PD Empolese Valdelsa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Capraia e Limite
<< Indietro