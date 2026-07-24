Limite sull'Arno, torna la Festa de l'Unità: due settimane di incontri, politica e spettacoli

Dal 28 luglio al 10 agosto presso il Campo dei Meli ci sarà la Festa de l'Unità, organizzata dal Partito Democratico di Capraia e Limite. In programma dibattiti con parlamentari, amministratori e rappresentanti delle istituzioni, iniziative culturali, musica e appuntamenti dedicati al volontariato.

«La Festa de l'Unità rappresenta da sempre un momento importante di partecipazione democratica e di incontro per tutta la comunità – sottolinea il segretario del pd locale Michele Puccioni–. Un'occasione per confrontarsi sui temi dell'attualità, valorizzare il lavoro delle associazioni e vivere insieme due settimane di socialità, cultura e impegno civile, con ospiti del mondo istituzionale, della politica, della sanità, del sindacato e dell'associazionismo, chiamati a discutere alcuni dei principali temi dell'attualità nazionale e locale.»

L'inaugurazione, martedì 28 luglio, sarà dedicata alla solidarietà, con una cena di raccolta fondi a favore della Fondazione Dopo di Noi e dell'Associazione Noi da Grandi Onlus, seguita da un confronto sui progetti del PNRR dedicati all'autonomia delle persone con disabilità nell'Empolese Valdarno Valdelsa.

Nel corso della manifestazione si alterneranno dibattiti dedicati al futuro del centrosinistra e del Paese, ai giovani e alle prospettive della Toscana, alle sfide del Partito Democratico, al rilancio dell'economia regionale, alla sicurezza e all'integrazione, alla sanità pubblica e ai diritti delle persone affette da fibromialgia. Previsti anche incontri con la Giunta comunale di Capraia e Limite e numerosi momenti di approfondimento sui temi più rilevanti per il territorio.

Tra gli ospiti annunciati figurano parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali, tra cui il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, la vicepresidente della Regione Bintu Mia Diop, i senatori Alessandro Alfieri, Dario Parrini, Andrea Crisanti e Ylenia Zambito, insieme ai sindaci dell'Empolese Valdelsa e ai rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.

Accanto agli appuntamenti politici, il programma propone iniziative culturali e di intrattenimento: dalla presentazione del libro Ritratti di donne 4 alla proiezione di fotografie storiche curate dal Gruppo Fotografico Limite, fino alle serate musicali con pianobar, karaoke, DJ set, musica anni Ottanta e spettacoli dal vivo

La Festa conferma inoltre il proprio legame con il mondo del volontariato, ospitando iniziative promosse dalla Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite e da altre associazioni del territorio, mentre per tutta la durata della manifestazione saranno aperti gli stand gastronomici.

L'ingresso alla Festa è libero. Tutte le sere saranno attivi gli spazi della ristorazione.

IL PROGRAMMA

MARTEDì 28 LUGLIO

Cena di raccolta Fondi per Fondazione Dopo di Noi e Associazione Noi da Grandi Onlus

21.30 COSTRUIRE AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE INSIEME ALLE PERSONE CON DISABILITÀ: I

PROGETTI PNRR DELLA SOCIETA DELLA SALUTE DELL’ EMPOLESE VALDARNO VALDELSA

Ospiti

Franco Doni ‐ Direttore SDS Empolese Valdarno Valdelsa

Lucia Mostardini ‐ Responsabile realizzazione progetti PNRR

Silvia Giorli ‐ Responsabile servizio persone con disabilità SDS

Enrico Sostegni ‐ Segreteria PD Capraia e Limite

Alessio Mantellassi ‐ Sindaco di Empoli

Alessio Mugnaini ‐ Sindaco di Montespertoli

Alessandro Giunti ‐ Sindaco di Capraia e Limite

Modera Lapo Borsini

Intrattenimento: MARINELLA ‐ SAX LIVEMUSIC DJSET

MERCOLEDì 29 LUGLIO

21.30 MOMENTI DI SOCCORSO E MANOVRA SALVA VITA A Cura della Pubblica Assistenza Croce d’Oro Limite

Intrattenimento: PIANOBAR E KARAOKE CON PIERO E CIFISCHIOLO

GIOVEDì 30 LUGLIO

21.30 Dibattito: PROGRESSISTI A CONFRONTO, QUALE FUTURO PER L’ITALIA

Ospiti:

Emiliano Fossi ‐ Deputato e Segretario Regionale PD

Dario Danti ‐ Assessore Comune di Firenze e Segretario Sinistra Italiana Toscana

Andrea Quartini ‐ Deputato M5S

Francesco Bonifazi ‐ Italia Viva

Modera Irene Bandini

VENERDì 31 LUGLIO

21.30 GENERAZIONE TOSCANA: GIOVANI, IDEE, FUTURO

Ospiti:

Bintou Mia Diop ‐ Vicepresidente Regione

Bernard Dika‐ Consigliere Regionale PD

Marta Logli‐ Consigliera Regionale PD

Modera Teresa Borsini

SABATO 1 AGOSTO

21.30 PROIEZIONE FOTOGRAFIE STORICHE E NON

a cura del Gruppo Fotografico Limite

DOMENICA 2 AGOSTO

21.30 INCONTRO CON LA GIUNTA COMUNALE

Intervengono: Alessandro Giunti, Edoardo Antonini, Angela Centi, Paolo Giuntini, Rosanna Gallerini

LUNEDì 3 AGOSTO

21.30 IL PARTITO DEMOCRATICO DI FRONTE ALLE SFIDE INTERNE E INTERNAZIONALI DEL PAESE

Ospiti:

Alessandro Alfieri – Senatore PD

Dario Parrini – Senatore PD

Modera Edoardo Antonini

“UN CIRCOLO DI LIBRI” in trasferta:

incontro con le autrici di Ritratti di donne 4

Giulia Checcucci

Cristiana Pasquinucci

Marianna Politi

MARTEDì 4 AGOSTO

21.30 TENUTA, RISCHI E PROSPETTIVE DI RILANCIO PER L' ECONOMIA TOSCANA

Brenda Barnini- Consigliera Regionale

- Organizzazioni Sindacali

- Organizzazioni di Categoria

Modera Edoardo Antonini

MERCOLEDì 5 AGOSTO

21.30 SICUREZZA E INTEGRAZIONE, DALLE PAURE ALLE RISPOSTE

Dario Parrini – Senatore PD

Alessio Mantellassi- Sin

daco di Empoli

Alessandro Giunti - Sindaco di Capraia e Limite

Maurizio Cei - Segretario Federazione PD Empolese Valdelsa

Modera Michele Puccioni

GIOVEDì 6 AGOSTO

21.30 SANITA PUBBLICA, UN DIRITTO DA DIFENDERE

Andrea Crisanti – Senatore PD

Modera Enrico Sostegni

VENERDì 7 AGOSTO

21.30 Mirko Mix e Ronny DJset

SABATO 8 AGOSTO

21.30 FIBROMIALGIA: UNO SGUARDO DI GENERE

Ylenia Zambito - Senatrice PD

Annamaria Tinacci - Associazione ALGEA

Modera Francesca Polverosi e Irene Bandini

DOMENICA 9 AGOSTO

CLUB VINYL MODE - Disco 80 su vinile con Fabius

Parte dell’incasso della serata sarà devoluto all’associazione VAB Sezione di Limite.

LUNEDì 10 AGOSTO

21.30 MASTI SCIÒ

Alessandro Masti. Uragano Patty, Claudio Zero, Borotalco DJ

Fonte: PD Empolese Valdelsa

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