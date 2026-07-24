Master, la nuova offerta per il 2026/2027 dell'Università di Pisa

Undici nuovi master arricchiscono l’offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2026/2027. Le novità interessano diverse aree disciplinari e riguardano sia i master di primo livello, per i quali basta avere una laurea triennale, che quelli di secondo livello, rivolti solo a coloro che sono in possesso di una laurea magistrale.

Le nuove attivazioni riguardano soprattutto l’area di Medicina e farmacia, con i master Assistente Tecnico in Anatomia Patologica Senologica, Ecografia diagnostica e interventistica del collo, Idrosadenite Suppurativa, Pioderma gangrenoso e sindromi complesse correlate, Imaging clinico delle patologie cardiovascolari, La Chirurgia Toracica nell'era della chirurgia robotica, Management personalizzato del paziente con carcinoma tiroideo: dal nodulo al carcinoma avanzato, Radioprotezione e Sicurezza delle Radiazioni Ionizzanti in Ambito Sanitario, Industriale e Nucleare, Traiettorie psicopatologiche nell’adulto: dai disturbi del neurosviluppo (autismo e ADHD) al trauma nella complessità clinica e terapeutica e Zygomatic Implants.

Un nuovo master nell'area di Scienze giuridiche, economiche e sociali e uno nell’area delle Discipline umanistiche, in cui sono stati attivati rispettivamente i master in Criminologia, Giustizia e Società e Artificial Intelligence for Archaeology and Cultural Heritage.

Salgono a 35 i master con cui l'Università di Pisa aderisce all’Pa 110 e lode, l’iniziativa, promossa dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, che prevede costi agevolati per tutti i dipendenti pubblici. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata dove a breve saranno disponibili le indicazioni aggiornate.

Le nuove attivazioni portano ad 82 i master disponibili nel catalogo formativa post laura dell’Università di Pisa, 41 di primo livello e 41 di II livello suddivisi su 6 aree disciplinari:

• Agraria e veterinaria

• Discipline umanistiche

• Ingegneria

• Medicina e Farmacia

• Scienze giuridiche, economiche e sociali

• Scienze matematiche, informatiche, fisiche e della natura.

Nell’offerta didattica dell’Ateneo sono attivi, per l’anno accademico 2026/2027 anche sei master interateneo, nati in collaborazione con altri atenei nazionali e che rilasciano un titolo congiunto.

Infine, sono presenti 7 master erogati in lingua inglese:

· Artificial Intelligence for Archaeology and Cultural Heritage (II livello)

· Sustainable Development and Agroecosystem Resilience (SARe) (I livello)

· Management systems in energy transition and digitalization for sustainable development

· Imaging Oncologico (II livello)

· Management of Health, Safety, Environment and Quality Systems (I livello)

· Zygomatic Implants (II livello)

· Risk management Models and Data Science for Finance, Insurance and Business (I livello).

Le iscrizioni ai master sono già aperte. Maggiori informazioni su programmi e scadenze sono disponibili nella sezione dedicata

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

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