Metalmeccanici industria, Fiom-Cgil Livorno proclama sciopero di due ore

Economia e Lavoro Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

La Fiom-Cgil Livorno ha proclamato per martedì 28 luglio uno sciopero generale a livello provinciale di 2 ore per i metalmeccanici del settore industria per denunciare l’immobilità del governo, a difesa dei salari e per fermare le speculazioni. 

Una mobilitazione a livello provinciale per chiedere il taglio immediato delle accise e il ripristino del meccanismo dell'accisa mobile, l’abbattimento dell'Iva sui carburanti (dal 22% al 10% o 4%), il blocco delle speculazioni e una tassazione vera degli extra-profitti energetici e infine misure concrete a tutela del potere d'acquisto di salari e pensioni.

"Abbiamo fatto sacrifici, scioperi e vertenze impegnative per conquistare rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro (CCNL) con aumenti salariali. Tuttavia, oggi quei risultati sono completamente vanificati da un'inflazione
incontrollata e da un aumento generalizzato del costo della vita".

I sindacati chiedono "il taglio immediato delle accise e ripristino del meccanismo dell'accisa mobile, l'abbattimento dell'IVA sui carburanti (dal 22% al 10% o 4%), il blocco delle speculazioni e tassazione vera degli extra-profitti energetici e misure concrete a tutela del potere d'acquisto di salari e pensioni".

Fonte: Cgil Livorno - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
3 Luglio 2026
saldi estivi toscana

Saldi estivi al via, per Confcommercio Toscana giro d'affari da oltre 207 milioni di euro

Consumi prudenti, acquisti sempre più ragionati e la speranza che il turismo estivo possa sostenere le vendite. Si aprono con queste premesse i saldi estivi 2026 in Toscana, da sabato [...]

Livorno
Economia e Lavoro
17 Giugno 2026

Vertenza Konecta Livorno: slittato incontro con il committente

"Stamani una delegazione delle 76 lavoratrici del call center Konecta di Livorno ha effettuato un presidio davanti alla Prefettura di Livorno in concomitanza all’incontro tra il prefetto Giancarlo Dionisi, le [...]

Livorno
Attualità
15 Giugno 2026

La Fiom compie 125 anni, iniziativa domani a Livorno

La Fiom quest’anno compie 125 anni. La Fiom è nata il 16 giugno 1901, nella sede della Fratellanza Artigiana, a Livorno, dove si svolse il congresso fondativo. Domani martedì 16 [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

torna a inizio pagina