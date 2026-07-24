Montefoscoli, il Tempio di Minerva Medica ospita il festival 'Fucine Minerva'

Prosegue la rassegna Tempio Vivo, il calendario di iniziative promosso nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Andrea Vaccà Berlinghieri, con un

appuntamento dedicato alla creatività contemporanea. Sabato 25 luglio il Tempio di Minerva Medica ospiterà Fucine Minerva, festival multidisciplinare che intreccia musica, poesia, arti visive e momenti di condivisione in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

Pensato come un'esperienza culturale immersiva, il festival nasce per valorizzare il dialogo tra il patrimonio storico e i linguaggi artistici contemporanei. Il lecceto che circonda il Tempio e gli spazi monumentali diventeranno così un laboratorio di incontro e sperimentazione, nel segno della creatività e della partecipazione.

Per l'occasione, all'interno del Tempio sarà allestita una mostra con le opere degli artisti Francesca Brevini e Giacomo Guerrieri, le cui creazioni dialogheranno con l'architettura e il valore simbolico del monumento dedicato a Minerva, dea della sapienza, delle arti e dei mestieri.

Ad arricchire il programma sarà inoltre una piccola esposizione artistica in stile mercatino, dedicata ai giovani talenti e ai creativi del territorio, con l'obiettivo di offrire uno spazio di visibilità e confronto a nuove esperienze artistiche. Non mancheranno un'area food & drink e momenti musicali che accompagneranno il pubblico durante tutta la serata, contribuendo a creare un'atmosfera conviviale e partecipata. A dare vita alle note della serata saranno: Marco Salvadori, Die Leute, Frank Monti, Nicolas Zullo, Elena Romano, Davide Salvadori, Phede & Paja, Wingedfish, Rocco Marchi.

"Con Fucine Minerva vogliamo dimostrare che il Tempio di Minerva Medica può essere vissuto non solo come un luogo da visitare, ma come uno spazio capace di generare cultura, relazioni e nuove opportunità di espressione artistica -, spiega Sheila Giglione, presidente del Comitato di Promozione Culturale di Montefoscoli e organizzatrice della rassegna -. Abbiamo immaginato un festival che mettesse in dialogo artisti affermati e giovani creativi, valorizzando il patrimonio storico attraverso linguaggi contemporanei. È un invito a vivere il Tempio in modo nuovo, come luogo aperto alla comunità, alla sperimentazione e all'incontro. Un ringraziamento speciale va a Sofia e Isabella Donalisio, proprietarie del Tempio di Minerva Medica ed eredi della famiglia Vaccà Berlinghieri, per la disponibilità e la sensibilità con cui permettono la realizzazione di questi eventi e contribuiscono a far vivere nuovamente questo luogo straordinario, rendendolo uno spazio aperto alla cultura, alla conoscenza e alla partecipazione".

L'iniziativa si inserisce nel programma di Tempio Vivo, il progetto culturale dedicato ad Andrea Vaccà Berlinghieri che, attraverso arte, storia e divulgazione, intende restituire centralità al Tempio di Minerva Medica come luogo di cultura e partecipazione, valorizzando uno dei monumenti più significativi del Comune di Palaia.

Fonte: Comitato di Promozione Culturale di Montefoscoli ODV

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