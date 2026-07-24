Ritrovato un ordigno bellico nell'Arno a Camaioni

Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto questa mattina nel fiume Arno, nei pressi del ponte ferroviario di Camaioni, al confine tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa. A darne notizia è stato il sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Al momento non sono ancora note le dimensioni dell'ordigno, che si trova all'interno del corso d'acqua, né è stata comunicata una data per le operazioni di rimozione. L'area è stata messa in sicurezza e delimitata, mentre sono state allertate le autorità competenti. Sul posto intervenuti i carabinieri.

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