Paru Itagaki, autrice di Beastars, sarà ospite a Lucca Comics & Games

Arriva dal Giappone per la prima volta in Italia la mangaka Paru Itagaki, autrice e disegnatrice – tra gli altri – del pluripremiato manga rivelazione Beastars, che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Paru Itagaki, grazie alla collaborazione tra Lucca Comics & Games e Panini Comics, sarà ospite del festival dal 29 al 31 ottobre per incontrare i suoi fan e presentare le due nuove serie manga Taika No Risei e Ushimitsugao, l'ultimo numero di Sanda e altre novità editoriali pensate in esclusiva per la sua presenza in Italia.

Originaria di Tokyo e classe 1993, la fumettista di cui non si conosce il volto – in ogni apparizione pubblica indossa una maschera da gallina – è una delle mangaka più acclamate della sua generazione. Fin da adolescente comincia a sviluppare il personaggio che sarà poi protagonista di Beastars, Legoshi, il lupo antropomorfo dall’aspetto minaccioso che, nonostante i pregiudizi, nasconde un’anima gentile e si ritrova coinvolto nelle insicurezze dei suoi compagni della scuola Cherryton, dove si batte per loro. L’opera, con ironia e originalità, racconta l’adolescenza tra amori e disagi, ma anche temi quali la discriminazione e il razzismo, in un mondo di animali umanoidi in cui convivono erbivori e carnivori. Con Beastars ha vinto, tra gli altri, il prestigioso premio Kodansha Manga Award nella categoria miglior shōnen.

Nato per hobby mentre Itagaki studiava regia alla Musashino Art University, la serie diventa presto un manga di culto: l’inarrestabile successo dell’universo Beastars, i cui titoli sono pubblicati in Italia da Panini Comics, conquista lettori a livello internazionale.

Panini Comics ha portato in Italia anche le opere successive: Parno Graffiti, racconto autobiografico in cui Paru Itagaki narra le sue vicende familiari e il suo rapporto con il fumetto; il manga Bota Bota e la serie Sanda, di cui a Lucca uscirà l’ultimo numero, ambientata in un Giappone del 2080 stravolto dai cambiamenti climatici.

E se per il suo 60° anniversario Lucca Comics & Games è Legacy, la straordinaria mangaka rappresenta la nuova generazione che raccoglie il testimone dell’arte del fumetto e del manga e ne disegna il futuro.

Fonte: Lucca Comics & Games - Ufficio Stampa

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