Peccioli restituisce ai cittadini il Bosco dei Frati

È stato completato l'intervento di recupero del Bosco dei Frati Cappuccini, uno dei luoghi più cari alla comunità pecciolese, che sarà inaugurato e aperto ufficialmente ai cittadini venerdì 31 luglio alle ore 18.

L'area, che si trova all'interno del Convento dei Frati Cappuccini, rappresenta da sempre un punto di riferimento per la storia e l'identità del paese. Per molti anni il bosco è stato curato direttamente dai Frati, ma la loro ridotta presenza negli ultimi anni aveva reso sempre più difficile garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il progressivo degrado della vegetazione aveva determinato situazioni di potenziale pericolo, sia per il rischio di incendi durante i mesi estivi, sia per la presenza di alberi e rami che si affacciano su via dei Cappuccini.

Grazie all'intervento promosso dal Comune di Peccioli, il bosco è stato messo in sicurezza, ripulito e valorizzato. Sono stati rimossi gli alberi compromessi e la vegetazione pericolosa, sono stati realizzati e sistemati i percorsi interni e una parte significativa dell'area è stata resa nuovamente fruibile. L'intervento proseguirà anche dopo l'inaugurazione, consentendo nel tempo di ampliare ulteriormente gli spazi accessibili, ma già da questa estate i cittadini potranno tornare a vivere un luogo simbolo del paese.

L'apertura è stata voluta proprio in vista delle settimane più calde dell'anno, per offrire alla comunità un nuovo spazio ombreggiato dove trovare sollievo durante il mese di agosto. Nelle prossime settimane il bosco sarà inoltre arricchito con sedute e spazi relax, collocati in diversi punti dell'area per favorire la sosta, la lettura e la permanenza immersi nella natura.

L'inaugurazione del Bosco dei Frati rappresenta però molto più del completamento di un intervento di manutenzione. Per l'Amministrazione comunale questo recupero segna infatti l'inizio di un percorso che guarda al futuro del territorio e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

Se è vero che il contrasto al cambiamento climatico passa necessariamente dalla riduzione delle emissioni, è altrettanto vero che le amministrazioni locali hanno il dovere di mettere in campo azioni concrete capaci di migliorare la qualità della vita delle persone. La presenza di alberi e aree verdi contribuisce infatti ad assorbire CO₂, mitigare le temperature, migliorare la qualità dell'aria e rendere i centri abitati più resilienti.

"Con questo intervento – sottolinea il sindaco Renzo Macelloni – restituiamo ai pecciolesi un luogo che appartiene alla memoria collettiva del nostro paese. Recuperare un bosco significa salvaguardare un patrimonio storico e ambientale, ma anche offrire una risposta concreta alle sfide del presente. Ogni albero, ogni area verde recuperata rappresenta un investimento sul benessere delle persone e sulla qualità della vita. Questo è il primo di una serie di interventi che stiamo progettando, anche nelle aree vicine al polo scolastico, per costruire una Peccioli sempre più verde e resiliente".

L'appuntamento è quindi per venerdì 31 luglio alle ore 18, quando il Bosco dei Frati tornerà a essere patrimonio della comunità: un luogo recuperato, sicuro e aperto ai cittadini, destinato a crescere e ad arricchirsi progressivamente come nuovo spazio di incontro, benessere e contatto con la natura.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa

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