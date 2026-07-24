Prato, pratiche mediche abusive e violenze sessuali: chiuse le indagini, le vittime salgono a 12

Avrebbe svolto trattamenti sanitari senza avere le necessarie qualifiche, praticando anche delicate procedure di idrocolonterapia, e avrebbe abusato sessualmente di alcune pazienti durante le sedute. La Procura di Prato ha chiuso le indagini nei confronti di un 54enne, ex guardia giurata, arrestato lo scorso dicembre con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di cinque donne e di esercizio abusivo della professione medica. Nell'inchiesta è coinvolta anche la moglie, accusata di aver gestito abusivamente il centro e di aver indirizzato le pazienti verso il marito per i trattamenti. Il 54enne è attualmente sottoposto all'obbligo di dimore e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dopo l'avvio degli accertamenti, altre donne hanno deciso di denunciare, portando a 12 il totale delle pazienti abusate.

Secondo la Procura, le pratiche effettuate nel centro, tra cui idrocolonterapia e breath test, erano particolarmente complesse e invasive e richiedevano competenze specifiche, con il possibile coinvolgimento di personale sanitario qualificato come medici e infermieri.

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