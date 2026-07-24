Raccolta rifiuti a Campi, Calenzano e Sesto, i sindaci: "Più costi ma tanti disservizi"

Politica e Opinioni Campi Bisenzio
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foto di archivio

I sindaci di Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino intervengono a seguito dell’Assemblea di ATO Toscana Centro, che ha approvato i Piani economico-finanziari 2026-2029.

La discussione, ampia e approfondita, ha fatto emergere con chiarezza la necessità di continuare a esercitare un forte potere pubblico di vigilanza, indirizzo e controllo sul gestore del servizio dei rifiuti.

Nel corso dell’Assemblea è emerso con chiarezza come gli incrementi dei costi del servizio sostenuti da cittadini e imprese non abbiano trovato un corrispondente miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. Al contrario, i Comuni continuano a registrare con continuità disservizi e criticità nella gestione del servizio, che incidono sulla qualità della vita dei cittadini e sulla capacità delle amministrazioni di rispondere alle esigenze dei territori.

L’approvazione dei Piani economico-finanziari non rappresenta quindi un punto di arrivo, ma l’avvio di una fase di monitoraggio rigoroso sulla qualità dei servizi, sull’efficienza gestionale e sull’attuazione degli investimenti programmati.

Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino chiedono un confronto costante tra ATO, amministrazioni comunali e gestore, affinché gli incrementi tariffari siano accompagnati da miglioramenti concreti e verificabili nei territori.

I Comuni devono poter esercitare pienamente il proprio ruolo nell’interesse delle comunità, garantendo che ai costi richiesti agli utenti corrisponda un servizio adeguato, efficiente e all’altezza delle esigenze dei territori.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

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