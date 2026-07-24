Gusto e tradizione: torna 'Rosso Montopoli - La Bistecca sotto la Torre'

Nella scenografica cornice di Piazza San Matteo ritorna “Rosso Montopoli – La Bistecca sotto la Torre”, un appuntamento che unisce gusto, tradizione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali in uno degli scenari più suggestivi del Valdarno, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Montopoli e Confcommercio Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Montopoli Valdarno.

Domenica 2 Agosto dalle 19 va in scena la settima edizione dell'iniziativa nata nel 2020 e diventata negli anni uno degli appuntamenti più apprezzati dell'estate montopolese. Un evento che vuole mettere in mostra e promuovere le tipicità locali ed esaltare le bellezze e le bontà offerte da botteghe e attività del borgo, tra tutte la bistecca, la celebre fiorentina dell'Antica Macelleria Norcineria Marianelli che sarà protagonista di un'emozionante showcooking sotto la Torre, accompagnata dalle specialità della Bottega del Gusto e dell'Hotel 4 Gigli, da gustare in abbinamento a vini e birre dell'Agricola Bianchi.

“Rosso Montopoli è nata nel 2020 nel periodo del Covid e si è contraddistinta come una manifestazione dalle caratteristiche uniche, diversa dalle altre manifestazioni enogastronomiche” - spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Luca Marianelli - “Solo qui è possibile trovare il macellaio di fiducia che espone e taglia 'dal vivo' le costate e le fiorentine di diverse razze e diversi tipi di maturazione e frollatura della carne, permettendo al cliente di scegliersi direttamente la sua bistecca, dove potrà seguirne anche la cottura nel grande braciere a vista. Un evento all'insegna della qualità e particolarmente curato nei dettagli”.

“Rosso Montopoli è una vera cena d'èlite dove si gustano le eccellenze del territorio, una manifestazione che rappresenta fedelmente le peculiarità di Montopoli e contribuisce concretamente alla sua promozione turistica attraverso l'enogastronomia, volano sempre più determinante per l'attrattività di borghi e paesi della nostra provincia” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Rosso Montopoli è diventato un appuntamento fisso dell’estate montopolese” - dichiarano la sindaca Linda Vanni e l'assessore al Turismo Marzio Gabbanini - “Ogni anno decine e decine di turisti vicini e lontani si ritrovano qui, nella nostra piazza, per gustare le eccellenze del territorio e godersi la bellezza del tramonto sotto la Torre di san Matteo. È un omaggio alla bellezza, al buon vivere e al colore rosso che caratterizza la carne, il vino, le terrecotte di Montopoli. Grazie al Ccn, a Luca Marianelli con cui stiamo portando avanti un grande lavoro di collaborazione proprio sulla valorizzazione del territorio, e a Confcommercio”.

“Montopoli si conferma una realtà dinamica che siamo orgogliosi di supportare grazie all'impegno del Centro Commerciale Naturale e in particolare della Macelleria Marianelli e grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, un connubio importantissimo per la valorizzazione del territorio” afferma la referente sindacale di Confcommercio Pisa Elisabetta Pasquinucci.

Palcoscenico di “Rosso Montopoli” sarà ancora piazza San Matteo, location capace di offrire un panorama mozzafiato sul Valdarno. Ai piedi della Torre costruita nel 1431 e testimonianza dell'antica Rocca che difendeva l'abitato, dalle 19 sarà possibile cenare all'aperto gustando le prelibatezze gastronomiche del territorio. “Rosso Montopoli” prende il nome dalla tonalità dei tipici colori che richiamano due eccellenze montopolesi: la lavorazione delle terracotta e la bistecca. Proprio la costata e la fiorentina, cotte nel grande braciere allestito per l'occasione e servite sul tipico piatto, saranno il piatto forte della cena, insieme alla caratteristica salsiccia al Vermentino. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare la settima edizione di Rosso Montopoli con il concerto di Lorenzo Niccolini fingerstyle guitar, chitarrista protagonista nelle principali piazze e festival toscani.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0571/466978, oppure al 333/6860459 o al 340/5674841.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa

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