Sanità di confine, il Comune di Montopoli avvia il dialogo con la ASL Toscana Centro

L'Amministrazione Comunale di Montopoli in Val d'Arno conferma il proprio impegno costante sui temi della tutela della salute e dell'integrazione socio-sanitaria. "A seguito di una serie di segnalazioni giunte a partire dal dicembre 2025 da parte di residenti di Casteldelbosco, Capanne e Marti, relative alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari nelle aree periferiche e al confine con la Valdera - raccontano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini - abbiamo avviato un fitto percorso di ascolto e confronto istituzionale dedicato alla cosiddetta sanità di confine".

L'obiettivo cardine è superare i limiti amministrativi per rispondere ai bisogni di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle persone anziane, fragili o con difficoltà di spostamento verso il presidio ospedaliero di Empoli (ASL Toscana Centro).

A Dicembre 2025 è stata presentata una proposta ufficiale all'assessora regionale Monia Monni per valutare un accordo tra ASL Toscana Centro e ASL Toscana Nord-Ovest (sul modello di quanto già avviene con la ASL Toscana Sud Est) per migliorare l'accesso a emergenza-urgenza, diagnostica e distribuzione farmaci. A seguito di una segnalazione inviata al direttore sanitario dell'USL Toscana Centro, dott. Lorenzo Roti, riguardante il rischio di carenze assistenziali, il 31 marzo l' ASL ha accolto la nostra richiesta e aperto una nuova posizione per l'assegnazione di un pediatra d'ambito con l'obbligo di garantire l'apertura dell'ambulatorio di Montopoli per due giorni alla settimana. A Giugno 2026 grazie a una visita a Montopoli dell'assessora regionale Monni focalizzata sul servizio PASS e sulla presa in carico delle fragilità, la Regione ha confermato la disponibilità a convocare in tempi brevi un tavolo tecnico sul protocollo tra le aziende sanitarie.

"Il 14 luglio - spiegano - si è tenuto l'importante incontro con il direttore sanitario dell'USL Toscana Centro, dott. Lorenzo Roti, portando al tavolo un ulteriore approfondimento tecnico sulla gestione della zona di confine, rimarcando l'alto tasso di popolazione anziana a Montopoli e i nodi critici legati al trasporto pubblico verso Empoli. Presenti all'incontro a Firenze la giunta comunale e il direttore SDS Empolese Valdarno Valdelsa dott. Franco Doni. Con la chiusura di questa prima serie di passaggi, in accordo con l'ASL Toscana Centro si avvieranno le necessarie interlocuzioni con l'azienda sanitaria Toscana Nord-Ovest, aspetto imprescindibile per concretizzare le soluzioni di integrazione tra i due ambiti sanitari".

Tutti gli esiti di questo complesso percorso istituzionale, insieme alle prospettive future e alle risposte ottenute per il territorio, saranno condivisi apertamente con la cittadinanza. "L'amministrazione comunale - concludono - lancerà infatti una grande iniziativa pubblica nel mese di ottobre, un momento di partecipazione e trasparenza per illustrare ai cittadini e alle cittadine i risultati del lavoro svolto e i prossimi traguardi per una sanità sempre più accessibile e vicina alle persone".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montopoli V/A

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