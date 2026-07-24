Stadio Castellani, i residenti empolesi: "Il percorso dunque ci convince"

"Come residenti del quartiere non abbiamo mai posto pregiudiziali sul progetto del nuovo Castellani. Nessun no a prescindere. Siamo favorevoli purché si risolvano una serie di questioni".

Così il Comitato per Serravalle.

"In questi due anni il Sindaco ha ascoltato molte delle esigenze esposte in diversi ambiti: dal sotto maratona, alla viabilità, alla sosta, al mercato, al verde fino agli altri sport. Il tema della verifica dell’impatto ambientale attraverso la verifica di assoggettabilità a VAS e VIA era un passaggio tecnico importantissimo. Per noi residenti, ma per tutti gli empolesi, è fondamentale capire l’impatto che lo Stadio avrà sul traffico, sull’ambiente e sull’inquinamento acustico.

Il fatto che tutti gli enti coinvolti abbiano dato il parere di non impatto significativo ci rassicura. Serve tenere al massimo di conto di ogni prescrizione. Il percorso dunque ci convince. Il primo progetto aveva, a nostro dire, diversi limiti.

Abbiamo partecipato al percorso partecipativo indetto dal Comune di Empoli a ottobre 2024. Un percorso opportuno e utile che ci ha consentito di dire le nostre opinioni".

"Attraverso questo e il dialogo con il Sindaco abbiamo visto inserire diversi di questi temi nella richiesta di integrazione del progetto con il comune a presentato all’Empoli a gennaio 2025. Poi la conferenza preliminare e ora questi procedimenti hanno dato risposte concrete e importanti. Si prosegua con il percorso con attenzione e prudenza".

Fonte: Ufficio Stampa

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