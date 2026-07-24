Stadio Empoli, il Comitato Stadio Sì: "Le preoccupazioni del comitato del no sono un alibi per chiedere di fermarsi"

Il comitato Stadio Sì ha espresso soddisfazione per la comunicazione diffusa ieri del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, con cui è stata annunciata la conclusione delle verifiche ambientali e l'esclusione della necessità di sottoporre l'intervento della VIA e della VAS. "Il nostro comitato esprime soddisfazione per la comunicazione che il sindaco ha dato al Consiglio Comunale e alla stampa del proseguimento del percorso stadio -, scrive in una nota il comitato -. Attendevamo da tempo una novità in merito e finalmente è arrivata. Siamo convinti che il percorso debba andare avanti con determinazione e senza incertezza".

Il comitato commenta la nota rilasciata dal Comitato 'Stadio sì ma non così' in cui venivano manifestati forti dubbi sull'impatto ambientale dell'opera e perplessità sulla trasparenza e sulla partecipazione nel percorso decisionale. Pur ribadendo la necessità di completare correttamente tutti i passaggi previsti, Stadio Sì ritiene che le questioni ambientali non possano diventare un motivo per rallentare l'iter: "Comprendiamo l'esigenza di fare bene i passaggi previsti, ma non possiamo permetterci ulteriori dibattiti e perdite di tempo. Lo stadio va fatto, facendo bene ogni passaggio ma va fatto. Le preoccupazioni sull'impatto ambientale sono state ancora una volta l'alibi del comitato del no per chiedere di fermarsi. Queste valutazioni spettano agli enti competenti che dicendo che non vi è impatto ambientale, non hanno disposto la VAS e la VIA. Quindi su questo argomento vi è da oggi un punto definitivo. Si faccia velocemente la conferenza decisoria. Stadio sì!".

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