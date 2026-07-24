Tir bloccati sulle strade di Staffoli, Santa Croce vieta il transito ai mezzi oltre 3,5 tonnellate

Stop al transito dei tir sulle strade di campagna nel territorio di Staffoli. I mezzi pesanti che imboccano queste vie puntualmente vi restano incastrati o finiscono fuori dalla carreggiata, bloccandole per ore. Ieri mattina l'assessore ai lavori pubblici di Santa Croce sull'Arno, Matteo Pieracci, vista l'ordinanza del comandante della polizia locale Sandro Ammannati, ha fatto installare i cartelli stradali che vietano espressamente ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate di imboccare, provenendo da via delle Pinete, via Carmignano, via Pieraccioni e arrivare in via dei Confini, la strada più critica. Per evitare problemi ulteriori è stato messo un divieto anche all'imbocco di via Milano. Si tratta perlopiù di mezzi pesanti, condotti da autisti non italiani, che sono diretti ad Altopascio e dopo Poggio Adorno procedono su via della Pinete, cercando un varco verso il casello dell'autostrada A11.

Le strade interdette ai tir sono appena transitabili da un'automobile e la decisione di installare i divieti di accesso per i mezzi oltre le 3,5 tonnellate, arriva dopo varie segnalazioni dei residenti, i quali per evitare che i veicoli blocchino le strade per ore, sono costretti a segnalare loro stessi agli autotrasportatori, quando li vedono, di non percorrerla, perché rimarrebbero bloccati o finirebbero fuori dalla carreggiata.

"Il problema – spiega l'assessore Pieracci - nasce dai navigatori che indirizzano gli autotrasportatori stranieri diretti verso Altopascio su queste strade. Si tratta di tracciati di campagna che collegano via delle Pinete a Galleno, ma sono strade strette, transitabili alle volte con difficoltà anche dalle auto. Più volte i tir si sono incastrati o sono finiti fuori strada e questo causa un disagio in primo luogo per gli autisti che sono costretti a chiamare il carro attrezzi per essere rimessi in strada, ma anche per i residenti che si trovano con la viabilità bloccata per ore. Ora – conclude Pieracci - con una segnaletica chiara, che non lascia spazio agli equivoci, speriamo che il problema venga risolto definitivamente, altrimenti saremo costretti ad adottare altre soluzioni, ancora più esplicative".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Santa Croce sull'Arno