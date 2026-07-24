Truffa del finto carabiniere a Forte dei Marmi, due arresti

Una truffa con la tecnica del "finto carabiniere" è stata sventata a Forte dei Marmi grazie alla prontezza di una coppia di coniugi e al tempestivo intervento della polizia. Due giovani, originari della provincia di Napoli e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati in flagranza.

La vittima ha ricevuto diverse telefonate, prima sul cellulare e poi sul telefono fisso, da un interlocutore che, fingendosi appartenente alle forze dell'ordine, cercava di convincerla a consegnare gli oggetti di valore custoditi in casa. Con il supporto del marito, la donna ha però allertato la polizia.

Gli agenti della squadra anticrimine e delle volanti si sono appostati nei pressi dell'abitazione. Mentre la conversazione telefonica era ancora in corso e il truffatore chiedeva alla donna di descrivere e preparare i preziosi presenti nell'appartamento, i poliziotti hanno visto arrivare un giovane al citofono. Dopo essersi presentato come un incaricato autorizzato a entrare nell'abitazione, è stato immediatamente bloccato e arrestato.

Poco dopo è stata fermata anche la complice, che attendeva a bordo di un'auto a noleggio utilizzata dalla coppia per raggiungere la Versilia. L'arresto è stato convalidato e i due hanno successivamente patteggiato la pena.

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