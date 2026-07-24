Turista di Firenze perde la vita in un incidente in Kenya

Cronaca Firenze
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(Foto da Facebook MAECI)

La donna si trovava in vacanza con la famiglia. Deceduto anche l'autista alla guida della macchina

Una turista italiana, fiorentina di 52 anni, ha perso la vita in un incidente in Kenya dove si trovava in vacanza con la famiglia. Secondo quanto emerso al momento la donna stava viaggiando a bordo di un'auto, insieme al marito e al figlio, quando sarebbe avvenuto un frontale con un camion. Insieme alla 52enne è deceduto anche l'uomo che si trovava alla guida, un autista keniano. Il marito e il figlio sono stati invece ricoverati in ospedale a Mombasa, dove la famiglia si trovava e dalla quale si stava recando in direzione Malindi. L'ambasciata d'Italia a Nairobi sta seguendo la vicenda e si è attivata per prestare assistenza alla famiglia.

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