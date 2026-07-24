Due turisti muoiono in mare in Toscana: malore fatale per l'imprenditore Fabrizio Toninelli

Sono due le persone morte in mare oggi in Toscana mentre stavano facendo il bagno. La prima vittima è l'imprenditore lodigiano Fabrizio Toninelli, 73 anni, nome storico dell'informatica italiana e fondatore di una software house, colpito da un malore improvviso mentre si trovava in acqua a Marina di Pietrasanta, in Versilia. La seconda vittima è un uomo di 75 anni, originario di Prato, deceduto a Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, anche lui dopo un malore accusato durante un bagno in mare.

Toninelli era in vacanza con la famiglia a Marina di Pietrasanta quando è stato notato da alcuni bagnanti mentre galleggiava privo di sensi in acqua. A dare l'allarme sono stati altri bagnanti. A soccorrerlo sono stati i bagnini, che hanno recuperato l'uomo e iniziato a rianimare. Una volta riportato a riva, le operazioni di soccorso sono proseguite con l'aiuto di alcuni medici presenti sulla spiaggia, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario intervenuto ha constatato il decesso. Gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto sono stati affidati alla Guardia Costiera.

Poche ore dopo un'altra tragedia si è verificata sul litorale toscano, questa volta a Castiglione della Pescaia. La vittima è un turista di 75 anni originario di Prato, che si trovava nella zona del lungomare di Ponente, in un tratto di spiaggia particolarmente frequentato. L'uomo è stato visto in difficoltà mentre si trovava in acqua e sono stati ancora una volta i bagnini ad accorgersi della situazione e a intervenire per riportarlo a riva. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo praticando il massaggio cardiaco. Nonostante i soccorsi e il successivo trasferimento d'urgenza all'ospedale Misericordia di Grosseto, per il 75enne non c'è stato nulla da fare.

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