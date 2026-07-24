Università di Firenze, tutte le informazioni sui corsi di laurea a numero programmato

Per i corsi di laurea triennale e magistrale ad accesso libero dell’Università di Firenze, le immatricolazioni per l’anno accademico 2026-2027 si sono aperte mercoledì 1° luglio.

Per i corsi di laurea a numero programmato, invece, occorre iscriversi al concorso e sostenere il test di ammissione secondo le date e le modalità previste dai bandi; in alcuni casi ci sono più sessioni di prove (vai alla pagina).

Per aiutare ad affrontare la procedura di ammissione senza dubbi, martedì 28 luglio (ore 10) Unifi organizza un incontro online gratuito durante il quale verranno fornite tutte le informazioni utili per presentare correttamente la domanda di ammissione e di iscrizione a un corso di laurea a numero programmato o al semestre aperto di Medicina e Odontoiatria.

L’appuntamento, rivolto alle future matricole, sarà l’occasione per capire come orientarsi tra i diversi bandi di ammissione, conoscere le principali scadenze, verificare quali test sono richiesti e ricevere indicazioni pratiche.

Ecco le prossime scadenze da tenere a mente

Per le lauree triennali in Design, tessile e moda e in Product, interior, communication and eco-social design è possibile iscriversi all’ultima prova di ammissione entro il 27 agosto.

Per la laurea magistrale in Management Engineering si può presentare domanda per la seconda sessione di prove dal 1° settembre al 13 ottobre. Prevista anche una terza call.

Per la laurea triennale in Sustainable Business for societal challenges la domanda per la seconda sessione di prove va formulata entro il 24 agosto (anche in questo caso è prevista una terza prova).

Venerdì 28 agosto si chiuderanno, invece, le domande di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute, la cui procedura prevede anche una prova pratica attitudinale.

Fino al 4 settembre sarà possibile fare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie applicate alle scienze della salute umana; Biotecnologie Molecolari e delle Produzioni Sostenibili; Scienze Biologiche; Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate-controllo qualità; Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia (TEMA). Stessa scadenza per la domanda per le lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche.

Aperte le iscrizioni al semestre aperto, il percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. L’iscrizione al semestre si svolgerà in due fasi: occorre fare domanda entro il 3 agosto (ore 18) sul portale Universitaly e pagare entro il 6 agosto il contributo previsto presso l’Università scelta per frequentare il semestre. Le attività didattiche prenderanno il via il 1° settembre.

Le informazioni utili per iscriversi al semestre aperto, prepararsi e seguire le lezioni, sostenere gli esami e conoscere le procedure previste per l'immatricolazione sono pubblicate online sulla pagina dedicata al semestre aperto sul sito di Ateneo.

Giovedì 27 agosto (ore 10) per scoprire come è organizzato il semestre aperto e quali servizi offre l’Ateneo al riguardo è in programma un Welcome Day, incontro online di benvenuto per gli studenti iscritti.

Di prossima uscita, invece, il bando relativo al corso in Medicine and Surgery, prima laurea magistrale a ciclo unico interamente in lingua inglese attivata in Toscana, per cui è prevista una prova di ammissione nazionale.

Nelle prossime settimane usciranno anche i bandi per le lauree triennali e magistrali delle Professioni sanitarie, per la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria e per i percorsi magistrali in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti.

Tutte le info su www.unifi.it

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

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