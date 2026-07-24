Use Computer Gross, un altro giovane talento in rampa di lancio: Tommaso Baldacci

Un altro giovane talento è in rampa di lancio dopo aver dimostrato nell’ultima stagione progressi importanti nel campionato Under 19 Eccellenza. Si tratta di Tommaso Baldacci, centro classe 2007 che farà parte nel prossimo campionato dell’Use Computer Gross. Da tempo aggregato alla prima squadra, è chiamato quest’anno a compiere altri passi in avanti per poter guadagnare minuti in prima squadra. Le doti fisiche e tecniche non gli mancano.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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